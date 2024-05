Ganó el Óscar por Gladiador y hoy luce irreconocible en su nuevo papel como líder nazi

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Sí, ese señor que aparece en la primera imagen de la película Nuremberg es el mismísimo Russell Crowe, ganador del Oscar a Mejor actor en el año 2001 por su inolvidable personaje en Gladiador.

Por: Clarín

El actor de 60 años hará del nazi Hermann Göring en una película que dará que hablar dentro de poco. Compartirá escenas con Rami Malek, el protagonista de la historia, quien interpretará al psiquiatra encargado de determinar si Göring debe ser juzgado por sus crímenes contra la humanidad, Douglas Kelley.

En la imagen se ve a un Crowe sin barba y con algunos kilos de más respecto a sus últimas apariciones en la pantalla grande, lo que da cuenta del compromiso de la figura para su próximo papel importante.

“En su mayor parte, las cosas que me atraen son las que me aterrorizan. Respondí al guión de inmediato, pero de una manera curiosa también me sentí agotado emocionalmente. ¿Cómo intentarías siquiera interpretar a ese tipo? Cuando surge ese tipo de preguntas, normalmente eso es lo que me atrae”, dijo Crowe a Deadline.

Y añadió: “También es por eso que no me viste hacer 15 variaciones de Gladiador. Y hasta el día de hoy, todavía no hice una secuela, lo que considero una rara insignia de honor”.

Para leer más, pulse aquí.