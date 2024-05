El impactante accidente de “Checo” Pérez en la primera vuelta del GP de Mónaco de Fórmula 1

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si bien se largó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 por las calles de Montecarlo se dieron los incidentes y se dio lugar a la bandera roja para debido al brutal choque entre Sergio “Checo” Pérez que destrozó su Red Bull y los dos pilotos de Haas, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg. Por suerte no hubo que lamentar heridos, solo fierros rotos.

Por Infobae

Ni bien comenzada la competencia en la segunda recta del trazado urbano en el Principado Magnussen lo tocó a Checo Pérez, quien se fue contra el auto del danés y tras rebotar contra el guardarraíl embistió al coche del alemán.

La imagen del Red Bull RB20 del mexicano preocupó a todos, pero luego llegó la tranquilidad al verlo a Checo caminando hacia los boxes. Mientras tanto la carrera fue neutralizada con bandera roja para que los auxiliares de pista puedan limpiar el escenario que en el sector del impacto quedó con los restos de los coches.

Si bien no fue el responsable, Pérez sumó otra frustración en un año complicado donde sigue quedando expuesto ante la superioridad de su compañero de equipo, Max Verstappen, el tricampeón mundial y actual líder del campeonato. Además, en la clasificación del sábado el azteca fue eliminado en el primer corte clasificatorio (Q1).

Checo was hit by Magnuseen. That was harsh but glad he’s ok #MonacoGP pic.twitter.com/5HdOl3zihU

En un trazado tortuoso, angosto, sin vías de escapes cada vez que se superan los límites se termina con un coche contra el muro o los guardarraíl y esto fue lo que pasó. El nuevo exceso de Magnussen le puede costar una carrera. Es que el nórdico recibió seis sanciones en Miami, 65 segundos de penalización, y 5 puntos en su Superlicencia. Alcanzó un total de diez y si por el incidente que generó en Mónaco recibe dos puntos más, llegará a 12 y deberá ausentarse en la próxima competencia que será el 9 de junio en Canadá.

f1 absolutely terrifies me because WHAT IS THIS??? i’m so glad everyone is alright checo’s car got demolished pic.twitter.com/D1hRG60Y50

— saff (@lovepiastri) May 26, 2024