¿Fiesta movida? Así terminaron los jugadores del City tras celebrar título de Liga (FOTOS)

Manchester City se consagró campeón de la Premier League por cuarta vez consecutiva durante la jornada del domingo luego de derrotar a West Ham en condición de local.

Por: Futbol Red

Los Citizens después de los festejos en el vestuario se movilizaron al gastrobar Fenix que queda en la ciudad y allí acudieron con sus respectivas parejas.

A la cena fueron las parejas de varios jugadores importantes como la de Erling Haaland e incluso la del entrenador Pep Guardiola, pero los que se llevaron todas las miradas fueron Jack Grealish y Rodri.

Y es que al parecer la fiesta del plantel fue bastante movida hasta el punto de que ambos jugadores abandonaron el lugar durante la madrugada del lunes y allí fueron sorprendidos por varios medios.

Las fotos de ambos se hicieron virales en redes sociales y fueron replicadas por los medios más importantes de Inglaterra como el Daily Mail, The Telegraph o The Sun.

Man city players leaving the club at 5am, look at haaland ffs he doesn’t know what planet he’s on. pic.twitter.com/9Bm087m3vY

— Jacky (@MCFC_Jacky) May 20, 2024