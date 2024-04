Nueva York ya tiene camisetas con el lema “Sobreviví al terremoto” y se ríe del suceso (Video)

Una tienda de camisetas de Nueva York reaccionó con gran rapidez al sismo de magnitud 4,8 que este viernes se sintió en la ciudad y sacó a la venta, apenas dos horas después del temblor, una prenda con el lema ‘Sobreviví al terremoto de Nueva York’.

Kerry Colley, el avispado propietario del negocio Big Frog Custom, del barrio Upper West Side de Manhattan, tuvo la idea de imprimir la camiseta “en solo diez minutos” y la sacó a la calle a 10 dólares la unidad, según cuenta FreedomNews.Tv.

En poco rato había vendido 60 unidades, dijo al canal.

La ocurrencia de Colley demuestra hasta qué punto los neoyorquinos se tomaron a broma un movimiento telúrico que en países sísmicos como México o Perú sería apenas un temblor anecdótico, pero que fue toda una novedad en la Gran Manzana.

#NYC "I Survived NYC Earthquake" Tshirts on sale on the Upper West Side!

"We felt the earthquake, I looked at my store manager and said – design a shirt?" Kerry Colley, the owner of Big Frog Custom T-Shirts, and the rest is history. #earthquake

Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/fE8C5qFwsx

— Oliya Scootercaster ? (@ScooterCasterNY) April 5, 2024