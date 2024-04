Lo único que enciende Corpoelec en La Guaira son las alarmas con montos exorbitantes en facturación

En medio de la crisis económica que atraviesa Venezuela, una nueva polémica surgió en torno a las facturas emitidas por la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que han levantado alarmas entre los usuarios debido a los precios exorbitantes que están recibiendo en sus hogares.

La historia de Josefina del Sol, residente de La Guaira, es solo una de las muchas que han salido a la luz en los últimos días. “Mi familia tiene un apartamento en La Guaira, todos los meses han pagado la electricidad, sin falta. De repente les llega por correo una tarifa única de 1000 bolívares. ¿De dónde sale esa deuda, si nunca en la vida, ni cuando vivíamos 6 personas, se consumió para pagar tanto?”, expresó con indignación.

Pero no es la única voz que se alza en medio de esta controversia. Armando Velásquez, otro usuario afectado, relató su experiencia: “En enero pagué 102,28 bolívares, en febrero, cuando hice el registro del supuesto plan de Borrón y Cuenta Nueva, pagué 6,51 bolívares, en marzo pagué 6,55 bolívares. Hoy reviso mi deuda en mi cuenta bancaria del banco Provincial y me aparece una factura de 317 bolívares, pero además me llega un correo en el que dice que adeudo 1000 bolívares y que si no cancelo, el sistema generaría una orden de corte del servicio”.

Estos montos, que superan los 30 dólares al cambio del día de la redacción de esta nota, resultan incomprensibles para muchos usuarios, sobre todo cuando se contrastan con el salario mínimo en Venezuela, que apenas alcanza los 3,50 dólares.

¿Multas, deudas pendientes, aumento de tarifas?

Ante esta situación, los usuarios recuerdan las declaraciones de la coordinadora de atención a los usuarios de Corpoelec, Lourdes Carmona, las cuales resuenan y generan aún más incertidumbre. En una entrevista en Unión Radio el pasado mes de enero, Carmona afirmó que, al menos hasta noviembre, no existían órdenes para penalizar a quienes no se registraran en el nuevo sistema. “Hasta ahora no hemos recibido la instrucción de multa, corte, suspensión ni nada referente a eso”, aseguró.

Carmona explicó que el monto que arroja el sistema al completar el registro corresponde al pago de los últimos meses, desde que se instauró el nuevo sistema y se “sinceraron las tarifas”. “La gente no paga una multa, lo que cancelan los usuarios al momento del registro es el pago de los últimos meses, que en agosto se bloqueó para poder dar acceso o introducir el plan”, detalló.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, la falta de información oficial suficiente ha dejado a muchos usuarios en la incertidumbre. Hasta el momento, no se ha aclarado de manera contundente qué está sucediendo con las facturas emitidas por Corpoelec y por qué los montos son tan elevados.

Vargas, a oscuras

Y es que los usuarios se preguntan a qué se deben estos aumentos, si en las calles de La Guaira persisten los apagones en los hogares y en las calles.

Desde el pasado miércoles 3 de abril, la calle Real de El Rincón se encuentra a oscuras, debido a que el alumbrado público “brilla por su ausencia” y las únicas luces que iluminan desde la iglesia San Sebastián de Maiquetía hasta el barrio 13 de Febrero en la parte alta de El Rincón en la parroquia Maiquetía son las de las viviendas.

Esto genera, no solo incomodidad al momento de transitar por esta vía, sino que además es un caldo de cultivo para la delincuencia que encuentra en la oscuridad un refugio y un lugar de fácil acceso para cometer sus fechorías.

Y esta no es la única situación que atraviesan los habitantes del estado.

A diario, las distintas parroquias de la región se ven sometidas a cortes programados del servicio, que según indica el organismo, se deben a “la sustitución de equipos para el fortalecimiento del sistema eléctrico del estado”.

Nuestro equipo de Corresponsalía conversó con una trabajadora de la estatal eléctrica, quien le informó que actualmente están realizando recorridos por los distintos locales comerciales del estado para inspeccionar el consumo energético diario.

Señaló que los comercios deben ejecutar las acciones que más consuman servicio eléctrico durante las horas de menor “afección” para la zona “o si no, deben autogenerar su propia energía”.

Según expresó, las sugerencias y órdenes emitidas por los trabajadores de Corpoelec han sido recibidas por los dueños de comercios “de buena manera”.

Pero esta situación despierta nuevas inquietudes en los usuarios residenciales y comerciales: ¿será que la única solución en el estado es producir la electricidad que se consume a diario? ¿El Estado venezolano no debería estar en la capacidad de solventar los inconvenientes referentes al tema? ¿La iguana se graduó y se convirtió en “matraquera”?

Por ahora, “amanecerá y veremos”, porque de noche, en muchos lugares no hay luz…