La cruel emboscada de funcionarios chavistas contra un joven autista que está preso junto a su hermano acusados de conspiración

Se trata de un hecho atroz que sufren dos hermanos del Táchira a manos de personal militar y de inteligencia del régimen de Venezuela

Para la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Nahir Zambrano Arias no tenía las condiciones para estar en la institución castrense, por presentar autismo leve, y lo expulsan en diciembre 2021, pero para la DGCIM sí las tendría para participar en una conspiración. Un hecho atroz que arrastra a dos hermanos del Táchira a manos de funcionarios militares y de inteligencia. Una historia que demuestra cómo funciona la administración de justicia de manera subalterna al poder de turno.

Por Sebastiana Barráez | Infobae

Ya expulsado de la GNB, en enero 2022 la familia de Juan lo convence para que se inscriba en la Misión Sucre, y curse estudios universitarios. En febrero se contacta, por la red social TikTok, con el Mayor (GNB) Danilo del Coromoto Rivero Moretti, quien le asegura que lo podía reincorporar a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y lo asignarían al Táchira. Cuando Juan Nahir se lo dijo a su hermano Daniel Josué, quien tenía 9 años en la Fuerza Armada, su respuesta es que era extraño porque solo lo reincorporarían con una orden del Ministro de Defensa.

Juan Nahir Zambrano Arias se lo dijo al Mayor Rivero Moretti, quien argumentó que eso estaba listo porque él era amigo del General y de Diosdado; lo pone en contacto con el capitán Santiago quien le coordina una entrevista, con el general, para el 26 de abril 2022, en la sede militar de San Cristóbal, antiguo Comando Regional.

El joven entusiasmado llega a la cita, en el comando, ubicado en la parte alta de San Cristóbal. El jefe militar encargado en ese momento lo envía a que se entreviste con el general Miranda de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) del Táchira, quien le dice que debe ir a Caracas por dos días. Juan Nahir llega a su casa en compañía de don funcionarios de la DGCIM, anunciando que se iba a Caracas para ser reincorporado a la GNB. Ante la pregunta de su familia por qué eso no lo hacían en Táchira, los funcionarios respondieron que era necesario por ser plaza de Caracas. La madre del joven, aun confundida, le dice que todo le parece muy raro, pero Juan Nahir ni siquiera llegó a sospechar que le habían tendido una celada para presentarlo como conspirador y se fue con los Dgcim como si estuviera persiguiendo sus sueños. Fue la última vez que lo vieron en su casa.

Los seres queridos de Juan Nahir supieron después que ese día de abril 2022, lo llevaron a Barinas, una ciudad intermedia entre Táchira y Caracas; al día siguiente lo trasladaron a una casa base de la DGCIM en El Hatillo, en la Gran Caracas. Y ahí empezó la pesadilla.

El joven fue incomunicado, desde el 27 de abril hasta el 28 en la noche, cuando su mamá preocupada por no saber nada de él consigue el número que aparecía señalado como “Cap. Santiago”, quien al responder la llamada se sorprende de que preguntara por Juan; ella se identifica como la madre del joven y el fulano Santiago le confirma que su hijo está con ellos y que lo llame a su teléfono, pero ella insiste que lo ha estado haciendo y él no contesta. “Ya le vamos a entregar el teléfono para que le hable”.

Culpe a un vicealmirante

En ese lugar, narró el joven Juan a su familia, lo mantuvieron sin comunicación, pero con el engaño que pronto regresaría a la GNB en Táchira. Lo interrogaron sobre quiénes en su familia estaban o no con Nicolás Maduro, quiénes estaban fuera del país. Muchas preguntas estaban relacionadas con su hermano el militar activo Daniel Josué Zambrano: ¿tiene hijos? ¿esposa? Muchas preguntas sobre qué hacían y a qué se dedicaban todos los miembros de su familia.

Le exigieron lealtad a Maduro con expresiones como “primero está la revolución y ser chavista antes que la familia”. El joven no entendía por qué le pidieron hacer un vídeo donde dijera que él y el almirante Luis Alberto Chacón Barela, quien hoy en día es el Director Conjunto de Adiestramiento del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), estaban conspirando contra Maduro con apoyo del Reino Unido.

Cuando las tácticas dilatorias no funcionaron contra Juan Nahir Zambrano, los funcionarios de la DGCIM lo amenazaron con meter preso a su hermano y matar a la familia. El joven contó después que él grabó el video que le pidieron, pero como lo hizo llorando no les sirvió, entonces procedieron a torturarlo.

En el sótano de esa casa base de la Dgcim en El Hatillo, “le colocaron corriente en los testículos, bolsa con agua en la cabeza cubriendo el rostro, golpes, le quemaron las piernas con una cabilla encendida, lo colgaron y no le dieron agua ni comida durante 3 días”. Una de las personas que habría torturado al joven autista es una mujer conocida como Lilo.

El 31 de mayo 2022 lo presentaron ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, según la causa N° 2CT-S-032-22, acusados de conspiración y divulgación de información.

Dos cartas

Josué Daniel Zambrano, en una carta a mano que escribió el 21 de julio en Yare, relató cómo fue el día que la DGCIM llegó a detenerlo lo hizo de forma violenta cuando entraron “a mi hogar insultando a mi madre y apuntándola con el arma manifestando que venían con una orden de aprehensión en mi contra la cual no dejaban leer ni tomar foto; me despojaron de mi teléfono celular, y dijeron ‘eso es por hablar paja del Gobierno’. Me sacaron a golpes de mi hogar”.

Agregó que lo subieron a una camioneta blanca, sin placas. “Posteriormente me cubrieron la cara con una bolsa. No sabía dónde estaba ni a dónde iba. Me subieron a una avioneta y me presentaron en el tribunal 2do de Terrorismo, donde me acusaron de los delitos de conspiración y divulgación de información y no me dan explicación de quién me acusa y por qué”.

Finalmente dice en la misiva que de la DGCIM Caracas lo trasladaron, con su hermano, al módulo 4 de la cárcel Yare II, el 15 de junio. “Hasta el día de hoy no me han informado de manera formal y por escrito qué contiene la acusación y quién nos acusa”, dice el joven porque no han tenido acceso al expediente.

Pero si la carta de Daniel causa indignación, la que hizo Juan Nahir revela la profunda crueldad de la DGCIM contra un joven con discapacidad. Luego de quitarle el teléfono varias veces le hablaron de que contra él había una relación que encontraron en su teléfono. “Dije ¿cuál relación? Y me la mostraron y me dijeron que esa relación salía de donde trabajaba mi hermano y les dije que eso no era mío”.

“Me trasladaron a la sede de la Dgcim Caracas en la cual me pasaron a una celda y me estaban haciendo el acta policial; cuando me vi las manos al día siguiente la tenía con tinta, desconozco por qué”… Me apuntaban con una pistola y me decían ‘muere mald…’ con la pistola descargada”.

La audiencia ha sido diferida muchas veces porque el Tribunal ha pretendido imponer a la Defensa Pública y se niega a aceptarle los abogados privados. Juan Nahir y Daniel Josué Zambrano Arias están en presos en la cárcel Yare 2, sin derecho a la defensa privada, sin derecho a la salud, sin derecho a la sagrada libertad.

Mientras tanto, los tres militares que montaron el cuento de la conspiración recibieron privilegios y ascensos; el General de División Homero Miranda Cáceres salió poco después de la DGCIM Región Andina; al Mayor Danilo de Coromoto Rivero Moretti le dieron el cargo de Bolipuertos en Puerto Cabello y lo ascendieron, en julio de ese año 2022, a teniente coronel.

