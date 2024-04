Tras el trágico colapso del “Key Bridge”, una barcaza chocó uno de los pilares de un puente en Oklahoma (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Apenas cuatro días después de que un barco carguero impactara contra el majestuoso Francis Scott Key de Baltimore y provocara la muerte de seis personas, un nuevo incidente de ese tipo se registró este sábado en Estados Unidos. Sucedió en Oklahoma, donde una barcaza colisionó contra uno de los pilares de concreto de un puente que cruza el río Arkansas, en Oklahoma.

A raíz de este incidente, la Patrulla Estatal cerró el sábado la autopista federal South 59 alrededor de la 1:25 de la tarde y desvió el tráfico del área, dijo la portavoz de la patrulla estatal, Sarah Stewart. No hubo reportes de heridos en la carretera ni en la barcaza.

El puente, que cruza el río Arkansas donde ingresa al embalse Robert S. Kerr, permaneció cerrado durante aproximadamente una hora para ser inspeccionado. “La US-59 ahora está ABIERTA en el río Arkansas, al sur de Sallisaw, cerca de la línea del condado de Sequoyah/LeFlore después de que una barcaza chocó contra el puente”, publicó la agencia gubernamental en X. “Los ingenieros inspeccionaron la estructura y encontraron que era seguro reabrir”, agregaron.

De momento no se sabe qué causó que la barcaza se impactara contra el puente.

La noticia llegó al tiempo que ingenieros trabajaban el sábado para levantar una sección de acero retorcido del puente Francis Scott Key colapsado en Maryland, después que se derrumbó en el río Patapsco.

Ese accidente tuvo lugar hacia las 01:30 hora local del jueves (2:30 en Argentina), cuando el carguero ‘Dali’ chocó contra ese puente, uno de los más grandes y con más tráfico del planeta, y provocó el derrumbe de la estructura inaugurada en 1977.

El navío perdió propulsión, según los primeros indicios, y se acabó quedando encastrado contra el puente. La alerta dada por el propio buque permitió que se frenara la entrada de vehículos a la zona y se salvaran así vidas

Dos personas fueron rescatadas por los servicios de emergencia, pero otras seis murieron por ese incidente. En cuanto a la nacionalidad de las seis víctimas, hay dos mexicanos, dos guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño.

A barge collided with a bridge over the Arkansas River in Oklahoma, putting highway traffic on hold. The cause of the accident is not immediately known. https://t.co/84pKrLyBjU pic.twitter.com/O43JMd1C6c

— RT (@RT_com) March 31, 2024