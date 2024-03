Domingo Alberto Rangel: El poder se juega el 25

Posteado en: Opinión

En mi opinión y a estas alturas poco importa si molesto almas ultra sensibles, en este año no se discute realmente el poder en mí Venezuela.

Condición que no creo sin embargo que sea eterna y por tanto me parece que en 2025 se comenzará a discutir el verdadero poder… es decir el que emana de la Asamblea Nacional.

Será ocasión para debates y acuerdos serios en el ámbito legislativo ya que para la composición del próximo parlamento nacional estarán desatadas ambiciones hasta ahora asordinadas.

Y no me refiero a la llamada oposición que tras 25 años no quiere o no se atreve a discrepar del socialismo petrolero que comenzó con Rómulo Betancourt y aún no termina.

Grupillo donde lo que sobran son candidatos.

Entonces será en el espacio del gobierno donde estarán desatadas las aspiraciones para la próxima elección presidencial que debe caer allá en el 2030.

Y todos los que se anoten en esa categoría querrán tener “sus diputados”… para apoyar “sus gobernadores y alcaldes”… que les permitan apalancar sueños e ilusiones.

El presidente Maduro seguramente intentará colocar a su esposa… que es diputada… y que ya estuvo a la cabeza del Legislativo Nacional… como Presidenta de la Asamblea.

Es una suposición y solo habrá que esperar unos meses para el 5 de enero próximo.

Pero como necesariamente habrá elecciones parlamentarias, desde ya y en vista de lo mediocre de la mayoría de las intervenciones de los diputados en cada Sesión… cabe esperar mejor calidad en las propuestas y sus voceros que se verán el año 2025.

Una solución sería llamar a una Constituyente o a la Reforma… para tocar lo que el bolivarianismo no se ha atrevido porque al considerar que todo lo hecho durante el gobierno del fundador es como la Biblia… intocable… persisten en la CRBV verrugas que se deben atender.

Una es acerca de las postulaciones a cargos a los que según la Constitución todos tienen derecho… incluso los más pintorescos o malvados.

Esa práctica ha terminado convirtiendo… desde el pasado siglo… al Poder Electoral… un mercado persa donde todo se compra y vende.

La solución debe ser constitucional: que todos los que quieran se postulen… pero después de comprar un seguro de fiel cumplimiento que obligue al candidato (a) a sacar al menos el 0,5 % de los votos… o se le remata el seguro.

Al primero que pierda el carro o la casa… se acaban los partidos de maletín que vienen prostituyendo la democracia.

Otro es el caso de la doble nacionalidad y el voto de venezolanos en el exterior… el primer caso debe ser bien expuesto en la Constitución y no lo digo porque la señora Corina Yoris pudiera tener también la nacionalidad uruguaya… sino porque para el futuro debería estar claro quién puede y quien no puede postularse para Presidente (a).

Sobre el voto de los venezolanos en el exterior llevo años sugiriendo en las dos Constituyentes que hemos tenido desde la de 1999… a que se elimine para Presidente… pero que esos hermanos y en mi caso es “ad litere”… elijan como los italianos… diputados que verdaderamente los representen… Y nada más.

Bien… hasta aquí cómo propuesta… pero un grupo creciente de amigas y amigos siguen incitándome a que me postule de diputado en el 2024.

Esta vez tienen organización y me han motivado.