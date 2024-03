Candidata de la oposición venezolana Corina Yoris: No soy temeraria, pero no tengo cobardía (Video)

Posteado en: CNE, Destacados, Elecciones, Nacionales

Licenciada en Letras y Filosofía, doctora en Historia y próxima a ocupar un asiento en la Academia Venezolana de la Lengua, Corina Yoris fue presentada públicamente el viernes pasado como la escogida para sustituir la candidatura de la opositora María Corina Machado en el tarjetón electoral, luego de que Machado no pudiera revertir la inhabilitación política en su contra.

Por Adriana Núñez Rabascall / vozdeamerica.com

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Yoris, de 80 años, aún no ha podido ser postulada formalmente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para medirse en la contienda. “Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la unidad democrática de Venezuela, Corina Yoris”, escribió este fin de semana Machado en sus redes.

A pesar de eso, en esta entrevista con VOA, Yoris afirma que su nombre es solo una alternativa para mantenerse en la ruta electoral, pues la verdadero intención es que Machado pueda enfrentar al actual presidente Nicolás Maduro en las urnas.

-¿Cómo se da la decisión de elegirla a usted para ser la sustituta de María Corina Machado en el tarjetón?

Primero, es una candidatura delegada, una candidatura de representación, que quiere decir que nosotros vamos a seguir en la lucha por la habilitación de María Corina. En el caso de que la habilitación política no se diera, seguimos adelante.

Lo que nosotros estamos buscando es una transición en el país, una transición que permita la reconciliación del país, que permita que nosotros vivamos en libertad y en democracia y que nosotros basemos esa concepción que se tiene de la democracia, a veces equivocada. No es en los consensos, es en el disenso.

Para mí el gesto de María Corina es un gesto de desprendimiento, un gesto de amor, de confianza, que a veces es difícil de explicarlo, en palabras.

Cuando ella me llamó, yo me sentí no solamente sorprendida, sino agradecida, en su confianza, porque sobre todo, hay una confianza en que no hay una posibilidad de traición a ella y a los ideales que ella está encarnando.

Nosotros no podemos perder de vista nunca que la líder de todo esto es ella. Ser la candidata delegada, la candidata representante, que son las palabras que ella está usando, me parece que es un honor y que yo espero saber responder a esa esta confianza que se ha puesto en mí. Y lo más interesante que me ha pasado en estos dos días es la respuesta que se ha recibido de la población, de la ciudadanía, de la gente, por ejemplo, de mis alumnos, gente que están a miles de kilómetros y que he recibido unos mensajes bellísimos. Entonces, eso te compromete más todavía.

Video VOA

-¿Cómo se da esa decisión? ¿Estuvo en silencio entre María Corina Machado y usted? ¿Había miembros de la plataforma que lo sabían?

No lo sabía nadie. Lo sabíamos ella y yo. Hubo unos cuantos días de un silencio absoluto, al extremo que mis hijos, mi familia, no lo sabían y en la plataforma no se supo sino hasta el último momento. Fueron días fuertes de tensión, porque se manejaban 40 opciones, se manejaban 40 posibilidades, y uno sabía que ese no era el camino que ella había escogido. Te costaba a veces un poquito de trabajo mantener el silencio y no ir a desmentir las opciones que se estaban manejando.

-¿Algún partido objetó su nombre ?

Yo no estuve en la reunión, pero hasta donde yo sé, cuando ella dio el nombre, la reacción fue inmediata, unánime. No hubo absolutamente ninguna objeción. Yo acepté sin ponerle ningún tipo de condición, y bueno, estoy ahora en el cráter del volcán en medio de la erupción.

-Hay cientos de venezolanos con un currículo muy parecido al de usted ¿Pero por qué usted? ¿El nombre Corina tiene algo que ver?

No. Es porque ella cree en mi honorabilidad, en mi rectitud. Te voy a decir lo que ella me dijo. No son palabras mías, sino de ella, que yo soy insobornable, que soy recta, que soy inteligente, que cabezas como la mía hay muy pocas en el país. Son palabras de ella, como le estoy diciendo, para que no se tome como una pedantería. Ella no jugó más nombres.

Se ha especulado mucho al respecto, tenía una u otra posibilidad, pero. Pero cuando ella habló conmigo la cosa la tenía bastante clara. Lo que ella tuviera más allá, ella nunca me lo manifestó.

-Por cierto, una de las cosas que se ha utilizado quizás para celebrarla y para atacarla es el término abuela. ¿Cómo le hace sentir que la llamen abuela?

Yo estoy muy orgullosa de ser abuela. Yo no tengo ningún tipo de complejo con eso. Lo que quieren es hablar de que tengo más años de lo que tienen otros. A mí la edad me tiene sin cuidado.

Ser abuela no significa ser una persona decrépita, como si tú estás en una mecedora con una aguja de tejer. Esa concepción es muy triste, porque nosotros los que tenemos cierta edad en Venezuela, estamos dando una lucha feroz, heroica.

Entonces, yo lo que me pregunto es ¿por qué tienes que descalificar a una persona porque tiene edad? ¿Necesitas ser un muchacho para que tú puedas aspirar a una cosa? Yo soy abuela de siete nietos, bellísimos, adorables, pero mi vida no se reduce a esa faceta.

-¿Hay miedo dentro de usted, dentro de su familia…? Me decía al comienzo que nadie sabía que iba a ser candidata.

Yo no se los dije porque María Corina me pidió que mantuviéramos esto en silencio, tú no debes revelar tus estrategias.

Puede ser que mis hijos tengan algún tipo de temor, porque la situación de Venezuela no es la ideal, es justamente por eso que nosotros estamos luchando y, además, la visión que se tiene del país en el exterior está muy magnificada.

No soy temeraria, pero no tengo cobardía en mi manera de ser, más bien soy arriesgada en algunas cosas. Bueno, de hecho, lo estoy demostrando.

-A la hora que estamos conversando, mediodía del día domingo, todavía no se puede postular ¿por qué cree que esto está ocurriendo?

Hay probabilidades de que no me puedo postular. Están las tarjetas bloqueadas, no hay manera de acceder al sistema. No se puede ni siquiera con la tarjeta de UNT, ni de la MUD, ninguna de las dos.

No han podido inhabilitarme, han sacado uno que otro tuit fuerte que yo había escrito hace cuatro o cinco diez años, que a veces hasta risa me da leer. Eso es lo poco que pueden haber conseguido, no, encuentran qué decirme y, entonces, obstaculizan, porque evidentemente aquí había una duda que muchos la tuvieron, que era lo de la transferencia de los votos de María Corina hacia quien ella eligiera.

El apoyo a la decisión de María Corina y la figura mía no fue en ningún momento rechazada.

Yo lo que quisiera transmitir es un mensaje de un país de reconciliación, de encontrarnos los unos con los otros.

Nosotros lo que estamos es caminando a una transición, escogimos una vía electoral y el haberme escogido a mí fue aceptado por unanimidad y de consulta con toda la plataforma y de los partidos.

– Y también se ha publicado que usted tiene doble nacionalidad

Yo nunca he tenido doble nacionalidad. Mi esposo murió hace 13 años. Era de origen uruguayo, pero él estaba nacionalizado venezolano y yo nunca opté por tener una nacionalidad ni venezolana, ni española, ni italiana, ni nada. Yo siempre he sido una sola nacionalidad por decisión propia.

-Usted decía: “no soy temeraria, pero tampoco soy cobarde? Le vuelvo a preguntar: ¿en este momento hay miedo de algo que hace una semana no tuviera?

No lo tengo. Te estoy siendo muy sincera. Tú me puedes decir que hay que tener precaución, pero de verdad, no he desarrollado ese sentimiento hasta este momento. No sé si es porque me han arropado las emociones de otra índole, las entrevistas, las llamadas, el cariño.

Cuando tú recibes este tipo de mensajes, tú sabes que estás haciendo lo correcto.

-En estas horas en las que aún no se le permite postular su nombre ante el Consejo Electoral, ¿siente que los partidos políticos que tienen hoy las tarjetas, pueden cambiar la decisión unánime de inscribirla?

Yo no lo creo, he visto las manifestaciones de ellos en las redes, donde ratifica y solicita que permitan que desbloqueen las tarjetas.

Yo creo que, el viernes, una de las manifestaciones que hubo es que se dio la unidad perfecta y yo creo que ellos tienen muy claro que esa unidad no debe ser rota. Ellos (el chavismo) están apostando a que haya una ruptura.

-¿Hará giras?

Sí, las tendremos que, no sé si la palabra es dosificar. Tenemos que tener conciencia de que hay algunas cosas que María Corina puede hacer, y que yo no debo hacer. Pasarme cinco días en una gira puede ser excesivo, pero nosotros tenemos planteado hacer giras juntas.