Advierten que elecciones en Venezuela sin María Corina Machado “son un chantaje a la democracia”

En diálogo con Infobae, el exembajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Carlos Trujillo, puso en duda la legitimidad de los próximos comicios en Venezuela, al advertir que excluir a la opositora María Corina Machado los haría ilegítimos y no reconocibles.

“Tenemos que estar muy claros, no son elecciones lo que se va a celebrar el 28 de julio, es un chantaje a la democracia. Anunciar elecciones en las que un candidato democrático no puede participar, no son elecciones“, dijo.

Subrayó que la líder opositora, quien ganó la consulta popular opositora, debe participar en las elecciones para cumplir con la voluntad popular. De no hacerlo, advirtió que no habría comicios justos.

“Ahora, en los resultados, la candidata más popular, la candidata que ganó la contienda de oposición, María Corina Machado, es una candidata que ahora la quieren bajar. La razón es porque temen que ella vaya a ganar y todos sabemos que si hay una elección libre, Maduro no le gana“, añadió.

Asimismo enfatizó en que Maduro solo busca poner un “títere” y cuestionó que las boletas ya estén “contadas” a su favor, no por la voluntad ciudadana.

“El régimen está tratando de buscar un títere, usando las herramientas y las palabras que significan democracia. Yo no he visto el resultado del 28 de julio, pero ya las boletas están contadas y sabemos que están contadas a favor de Nicolás Maduro, no por la voluntad del pueblo, sino por la voluntad del régimen”, manifestó.

De esta forma, el exfuncionario cuestionó la transparencia del proceso y emplazó a no reconocer un resultado que no incluya a la candidata con mayor respaldo ciudadano, según constató la consulta interna opositora.

Trujillo sumó su voz a quienes rechazan la exclusión de Machado y ponen en tela de juicio la limpieza de las elecciones presidenciales pautadas en Venezuela.