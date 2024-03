Activista venezolano Edison Arciniega huyó del país tras orden de captura en su contra

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El sociólogo y director del Centro de Estudios Agroalimentarios y activista venezolano, Edison Arciniegas, se pronunció tras conocer la orden de aprensión por parte de la Fiscalía de Venezuela, donde se le acusa de por delitos de “incitación al odio” en redes sociales.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), respondió al Fiscal General, Tarek William Saab, “Sr. Fiscal, recibí con sorpresa esta decisión suya YO JAMÁS he creído en el odio como herramienta y siempre he condenado los mensajes de odio”.

En el mismo tuit, escribió: “Yo soy un técnico dedicado a investigar, documentar y agenciar respuestas a fenómenos agroalimentarios, no más que eso”.

En el mismo sentido, Arciniegas indicó “En consecuencia, opte por salir del país y ponerme a salvo. Yo he apostado siempre al entendimiento y a la construcción de respuestas, a los fenómenos que inciden sobre la seguridad alimentaria en Venezuela, desde diagnósticos cotejables y con la inclinación constructiva”.

El activista aseguró además que “Nunca he tenido dificultad de reconocer los avances y aciertos, donde los hay, y los retrocesos y desaciertos, donde los hubiere y dado mi propio récord de conducta, no me queda otra conclusión de que más que un ‘delito de odio’ hay OTRA COSA en mi contra”.