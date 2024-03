“Te voy a descuartizar y esconderé tus restos por la ciudad”: impactante confesión de una víctima de acosador en Zulia

Posteado en: Actualidad, Sucesos

Desde que era un niño, Carlos Fabián Barrios Chirinos (20), fue una persona retraída y silenciosa. Sus compañeros de clase en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Maracaibo lo recuerdan y describen como un muchacho solitario que no buscaba interactuar con nadie, ensimismado en sus pensamientos, muchos de los cuales, al llegar a la adultez, se convirtieron en oscuros y macabros.

Por: Noticia al Día

En el liceo siguió demostrando el mismo comportamiento manteniéndose aislado de sus compañeros de bachillerato, quienes al verlo solo todo el tiempo buscaban acercársele, pero siempre se mantuvo distante, callado y muy sigiloso. Esta conducta también la observaban sus profesores: cuando tocaba realizar un trabajo grupal, Carlos Fabián prefería hacerlo por su propia cuenta.

Cuando cumplió 14 años, se enamoró de una muchacha que era su compañera de clases, pero no fue correspondido y, al parecer, este rechazo lo llevó a cometer, con mucha astucia, una serie de fechorías por las cuales fue detenido el pasado viernes 8 de marzo en las afueras de un complejo de villas al norte de Maracaibo, dejando al descubierto su lado siniestro, aberrado y trastornado.

Tras su detención fue imputado en el Palacio de Justicia del estado Zulia de cuatro delitos por violencia contra la mujer, entre los que destacan acoso u hostigamiento y revelación de data. Desde 2018, Carlos Fabián persiguió y amenazó de muerte a más de 20 estudiantes femeninas haciendo uso de las redes sociales y de sus conocimientos de informática para hackear las cuentas de sus víctimas.

La experiencia de Sophia

Una de ellas se llama Sophia, y en una entrevista exclusiva para NAD, reveló detalles de su mala experiencia, la cual le produjo un daño psicológico que la obligó a salir del país por varios meses e incluso, hasta cambiarse de universidad. Lejos de sentir tranquilidad porque Carlos Fabián está preso, manifestó que sigue saliendo a la calle con mucho miedo e incertidumbre.

“Lo conocí en el colegio pero nunca hablamos porque se la mantenía solo sin hablar con nadie. Le gustaba una de mis amigas pero como ella no le correspondió, empezó a escribirme para que le pasara fotos y videos desnuda, cosa que nunca en mi vida he hecho porque soy una mujer de principios y tampoco tengo necesidad de eso. Muchas veces me amenazó de muerte y también a mi familia, además de los insultos que me decía por Instagram”, dijo Sophia.

Sophia tiene siete amigas que fueron víctimas del acoso sexual vía internet y de las constantes amenazas de Carlos Fabián. Una de éstas tuvo que irse del país ante el temor de que el sujeto llevara a cabo todo lo que escribía en las redes sociales, principalmente en Instagram, una de sus plataformas preferidas para amedrentar a las jóvenes estudiantes.

“Él tomó fotos de mis perfiles y les hizo montaje para publicarlas en portales de contenido para adultos. Usaba Mundosexanuncio.com y Locanto.com. Nunca me pidió nada a cambio para retirar las fotos de la internet, me dijo que solo lo estaba haciendo para manchar mi nombre, pero sus amenazas eran muy constantes y a pesar que cambiaba de número de teléfono, siempre lo conseguía. Sé que intentó hackear mi whatsapp, pero no lo logró”, expresó Sophia.

“Te voy a desmembrar y voy a esconder cada parte de tu cuerpo por toda la ciudad”

Sophia destacó que la primera denuncia contra Carlos Fabián Barrios Chirinos la formalizó en 2018, ante la Policía de Maracaibo en compañía de sus padres, cuando aún era una menor de edad. La segunda la hizo el año pasado, cuando los mensajes atemorizantes y aberrantes del sujeto eran más frecuentes y aún más intensos en cuanto a lo gráfico y explícito que solían ser.

