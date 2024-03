Viaje histórico: mujer se convierte en la primera estadounidense en cruzar el mundo sola en un bote

Cole Brauer, navegante nativa de Long Island (NY) de 29 años, llegó esta mañana a España, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en navegar sola alrededor del mundo en un bote.

Por El Diario NY

El viaje de Brauer duró más de 130 días como parte del Global Solo Challenge, una carrera de 26,000 millas náuticas que comenzó para ella el 29 de octubre frente a la costa de La Coruña, ubicada en el noroeste de España, y recién ahora está terminando.

“No puedo creerlo muchachos. Navegué alrededor del mundo”, dijo Brauer mientras se acercaba a la meta en un video en vivo de Instagram. “Es una locura. Es absolutamente loco. Esto es asombroso. Hagámoslo de nuevo. ¡Avancemos!”

Brauer también fue la única mujer entre un grupo de 19 regatistas, de los cuales sólo siete permanecieron en la carrera hasta el final y ella quedó 2da en general, destacó New York Post. El francés Philippe Delamare, que comenzó la regata un mes antes que Brauer, ganó el “Global Solo Challenge” el 24 de febrero, tras pasar 147 días y 1 hora navegando alrededor del mundo.

“Este objetivo siempre ha sido ser la primera mujer estadounidense en regatear alrededor del mundo”, dijo Brauer, según su perfil de navegación. “Espero demostrar que este deporte y comunidad dominados por hombres pueden volverse más abiertos y menos ‘tradicionales’”.

Brauer documentó para sus 459,000 seguidores en Instagram el retador viaje diariamente a bordo de su barco de carreras, “First Light”, un velero monocasco de 40 pies que normalmente tiene una tripulación de una o dos personas.

Llegó al Océano Pacífico el 29 de diciembre, luego pasó por el punto más meridional de América del Sur y regresó al Atlántico el 27 de enero. En diciembre Brauer sufrió una lesión en una costilla cuando fue arrojada violentamente debido a una brocha, que ocurre cuando un barco cambia involuntariamente de dirección hacia el viento, en medio de las aguas turbulentas cerca de África. A pesar de la lesión, Brauer dijo que no tenía otra opción que superar el dolor y seguir navegando.

“This dream has become a reality.”

29-year-old Cole Brauer is believed to be the first American woman to sail alone around the world — and she joins TODAY to talk about the journey and how it felt to finish the four-month competition. pic.twitter.com/t8qcuCyGWm

— TODAY (@TODAYshow) March 7, 2024