Ronald Acuña Jr. estará fuera del diamante por tiempo indefinido

Los Bravos de Atlanta finalmente con firmaron lo que tiene Ronald Acuña Jr. y por esa razón no jugará más en el Spring Training 2024 de Grandes Ligas. El jardinero venezolano desde el viernes, fue diagnosticado con una dolencia en su rodilla derecha.

Por Meridiano

El criollo de 26 años estuvo visitando a un médico especializado, con la finalidad de saber el estatus que tiene actualmente. El diagnóstico llevó a los Bravos a tomar la decisión de apartarlo de los terrenos en la presente primavera.

Según el comunicado del equipo de Atlanta, Acuña fue atendido anoche por el Dr. Neal ElAttrache en Los Ángeles, quien confirmó irritación en el menisco de su rodilla derecha. Tras este resultado., el vigente MVP de la Liga Nacional no jugará más en el Spring Training y se espera que llegue esté listo, al 100% para el Opening Day del 28 de marzo.

OF Ronald Acuña Jr. was seen by Dr. Neal ElAttrache in Los Angeles last night, who confirmed irritation in the meniscus of his right knee. Acuña Jr. is set to gradually increase baseball activities and is expected to be ready for Opening Day.

— Atlanta Braves (@Braves) March 5, 2024