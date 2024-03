Crisis golpea a estudiantes zulianos: se desploma matrícula en LUZ

Una fuente ligada al Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ) reveló a lapatilla.com que en la segunda casa de estudio más grande del país, el desplome de la matrícula de estudiantes al cierre del 2023 fue de 75 %.

Por Lexzys Lugo Corresponsalía/ lapatilla.com

En el 2018, LUZ formaba a unos 58.000 jóvenes que tenían un sueño: ser profesionales.

En este inicio de 2024, los estudiantes sienten el impacto de la crisis económica y familiar. Muchos siguen sus estudios con gran sacrificio, otros han decidido abandonar por falta de recursos.

Solo para los pasajes, un estudiante necesita entre 25 y 40 dólares por mes.

En Maracaibo, capital del Zulia, donde se encuentra la sede de la LUZ, una joven estudiante de Odontología que se traslada desde el municipio San Francisco a la facultad de la universidad requiere 2,20 dólares diarios con para los pasajes.

Cada ruta cobra 20 bolívares y son dos unidades de transporte que debe tomar para llegar a la universidad y dos para volver a su hogar.

La bachiller pidió mantener en anonimato su nombre. Su mamá se dedica a la economía informal.

Le pide a Dios todos los días que su madre venda para que le pueda dar para los pasajes y la comida del día en su hogar. Cuando comen dos veces por día, agradecen a Dios.

La joven no tiene posibilidad de comprar comida en la universidad, por lo que se lleva algo preparado desde de su casa cuando hay alimentos en su despensa. Si no, pasa el día sin comer.

También ha faltado a clases por falta de recursos. Su preparación debe ser presencial por ser una carrera de las Ciencias Médicas.

“Tengo muchas ganas de estudiar y superarme, ya estoy cansada de tanta precariedad y necesidad, pero es un gran sacrificio para estudiar. Hay días que no puedo ir a clases, porque no tengo para los pasajes, otras veces regateo, ofrezco 10 bolívares. Me da pena, pero queiro ir a clases. Unos choferes son gentiles y nos llevan; otros nos dejan allí esperando. Solo le pido a Dios fortaleza y un cambio en el país para seguir”, acotó.

Sin recursos

Una fuente del Consejo Universitario de LUZ informó que en la actualidad 14.000 bachilleres están estudiando en el alma máter.

La mayor matrícula está en la Facultad de Medicina con 4.207 estudiantes, los cuales se distribuyen así en las cuatro escuelas: Enfermería (360), Nutrición y Dietética (465), Bioanálisis (560) y Medicina (2.822). Estas cifras son hasta el último periodo académico de 2023.

El recorte presupuestario en LUZ aplicado por el Gobierno Nacional, que apenas aprobó el 3 % de lo solicitado por la universidad para 2024, se evidencia, y los estudiantes llevan la peor parte.

Esta disminución de los recursos ocasionó que de 62 rutas universitarias urbanas y extraurbana, solo dos funcionan, y lo hacen para eventos deportivos. Las otras 60 rutas están inoperativas. El comedor principal quedó desmantelado.

Los estudiantes dependen de su propio dinero para seguir en la universidad.

Enrique León tres veces ha tenido que abandonar los estudios superiores. Tristemente los jóvenes se debaten entre comer y estudiar.

León contó entristecido que no pudo seguir estudiando, porque el presupuesto no le da. Su núcleo familiar en pequeño (él y su mamá), y ella es empleada pública.

“Los números no dan, mi mamá gana 150 dólares al mes y yo 200 dólares, y eso es solo para comida y medicina. Ambos, gracias a Dios, tenemos transporte en el trabajo. No queríamos irnos del país, pero acá es insostenible. Todos los que estamos aquí sobrevivimos, no vivimos. Estamos vendiendo todo lo poco que nos queda para emprender hacia los Estados Unidos”, contó a lapatilla.com.