El estremecedor relato del marido de la turista española atacada en la India mientras dormía: “Nos iban a matar”

El marido de una mujer española que fue atacada y violada en grupo cuando se encontraba de vacaciones en un tour en motocicleta en el norte de la India, aseguró que su esposa fue violada por siete hombres mientras eran amenazados de muerte dentro de su tienda de campaña.

“Nos han atacado en la tienda, nos han golpeado, me han puesto un cuchillo en la garganta diciendo que nos iban a matar, y a ella la han violado siete hombres”, dijo el hombre, también español, en una grabación en vídeo desde el hospital en el que reciben tratamiento.

Su pareja, que le acompaña en la grabación, con golpes en todo el rostro, indicó que además fueron robados por los hombres que la asaltaron, si bien asegura: “teníamos muy poco, su verdadero motivo era violarme“.

Spanish woman on bike tour with husband gang- #raped in #Jharkhand . The incident occurred in Dumka district while they stopped for the night. Three suspects arrested, investigation ongoing. pic.twitter.com/gX06EZu3T0

La pareja, que lleva varios meses viajando para recorrer el país desde el extremo sur, había instalado una tienda de campaña en el distrito de Dumka, una zona remota en el estado de Jharkhand, cerca de una estación policial, para pasar la noche cuando un grupo de hombres les atacó.

Fuentes consultadas por EFE indicaron que ella se encuentra en un hospital de la zona recibiendo atención médica.

Una denuncia de asalto y violación en grupo fue registrada por la policía local, y al menos tres personas han sido detenidas hasta el momento.

La embajada de España en la India se ha puesto en contacto con las autoridades y ha enviado personal consular a la región.

De acuerdo con detalles de varias fuentes consultadas por EFE, la pareja, que comenzó hace varios años un viaje para dar la vuelta al mundo, viajó desde España para hacer un recorrido desde Pakistán, pasar luego a Bangladesh, Sri Lanka, la India y Nepal.

EFE

Yesterday's horrific incident in Dumka, Jharkhand, where a Brazilian woman (Ig @fernanda.4ever) was brutally raped by 7-8 men, has left me devastated. It's time to speak up and demand justice for her. Let's not just preach 'Atithi Devo Bhava,' but also practice it by standing up… pic.twitter.com/JLxatALEaR

— Sandeep Kumar Tiwari (@realsktiwari) March 2, 2024