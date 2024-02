Voluntad Popular: Hace siete años no formamos parte activa de la Internacional Socialista

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El partido político Voluntad Popular (VP) emitió un comunicado este lunes en el que asegura que desde hace siete años no forma parte activa de la Internacional Socialista (IS).

A continuación, el comunicado completo de Voluntad Popular:

Desde hace siete años Voluntad Popular no forma parte activa de la Internacional Socialista (IS).

En Voluntad Popular creemos que la lucha contra las dictaduras y las autocracias no debe distinguir entre ideologías. Nuestro distanciamiento se dio porque entendemos que este no es un valor compartido por todos los miembros de la IS, algunos de los cuales han sido flexibles o silentes ante la dictadura que hoy oprime a los venezolanos. Por estas diferencias que hemos visto prolongarse a través de los años hemos estado inactivos en esa agrupación desde hace casi una década.

Valoramos y agradecemos que haya destacados casos de líderes socialistas que han demostrado, de manera firme, su compromiso con la causa democrática venezolana.

Entre ellos podemos destacar a los expresidentes Felipe González, Ricardo Lagos o Fernando Henrique Cardoso, ejemplos democráticos de Hispanoamérica; la expresidenta de Chile y ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien con sus contundentes informes desenmascaró los crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro; el expresidente de la IS, Giórgos Papandréou, o el ex secretario general Luis Ayala, siempre solidarios con la causa venezolana desde sus espacios; o mandatarios actuales, como el presidente de Chile, Gabriel Boric.

Estos ejemplos, como muchos otros, muestran que siempre hay formas de ayudar a quienes promueven la democracia sin importar las diferencias ideológicas. Esperamos que esto sea referencia para el cambio de actitud de otros gobiernos socialistas que hasta hoy han optado por la colaboración con el régimen venezolano o por el silencio cómplice ante sus abusos.

Somos un partido nacido en resistencia contra una autocracia y entendemos que lo que nos une como familia política es la lucha contra las dictaduras. Por eso hemos sido parte del grupo promotor de la fundación del World Liberty Congress, movimiento conformado por líderes y agrupaciones de 56 países como espacio para la promoción de los derechos humanos, de las transiciones a la democracia, de elecciones libres y justas, del respeto al estado de derecho y a las libertades individuales.

Un principio compartido y promovido por Voluntad Popular ha sido la búsqueda de un enfoque plural hacia la causa por la democracia en Venezuela. Por eso hemos trabajado en un enfoque bipartidista en la política estadounidense hacia nuestro país, hemos intentado entablar relaciones con todos los partidos políticos de Hispanoamérica, África y Europa que entiendan la importancia de contar con un hemisferio libre de dictaduras.

Nuestros principios son inalterables: la libertad como principal bandera, todos los derechos para todas las personas, separación de poderes, promoción de las libertades económicas, de los derechos individuales y la superación de la pobreza como norte en nuestro país y en el mundo.

Solo bajo esos principios lograremos construir La mejor Venezuela.