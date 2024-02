Jennifer Love Hewitt: sus innumerables romances y por qué se alejó de las pantallas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Cuando se trata de íconos de los años 90 del siglo pasado, pocas actrices tuvieron un perfil más alto que Jennifer Love Hewitt. La “chica linda” de la querida serie “Party of five” (1995) robaba suspiros entre adolescentes. Pero, ¿qué fue de la icónica estrella y por qué desapareció de las pantallas?

Pertenecer desde chica

Jennifer Love Hewitt nació el 21 de febrero de 1979 en Waco, Texas, con ganas de entrar al mundo del espectáculo, pero no fue hasta que se mudó a Los Ángeles que sintió que “encajaba en un lugar”. En 1999, le dijo a Rolling Stone que sus años de adolescencia estuvieron llenos de trabajo arduo pero también de emoción. “Cuando llegué a Los Ángeles, fue la primera vez que sentí que pertenecía a algún lugar porque la gente aquí entendía lo que yo sentía al actuar, y había otros niños de mi edad que querían hacerlo. No me miraron como ‘Dios, eres un bicho raro’”, recordó. Su madre apoyó su carrera incondicionalmente, y le aseguró que si en cualquier momento ya no la estaba pasando bien podía abandonarla y volver a Texas, pero Hewitt estaba viviendo su sueño.

A sus 15 años protagonizó dramas de corta duración, como las series “McKenna” y “The Byrds of Paradise”, hasta que disfrutó de una mayor fama con su papel en “Cambio de hábito 2: más locuras en el convento” (1993), junto a Whoopi Goldberg. Declaró para Broadway World que ella y el resto del joven reparto lo pasaron en grande durante el rodaje de la secuela ambientada en la secundaria, y que la película le dejó “muchos recuerdos divertidos”. Y además, esa actuación, la puso en el mapa. El rol no era mayor, pero el carisma y el talento de Hewitt eran evidentes. Y aunque sus primeros pasos en la televisión no funcionaron al principio, no pasaría mucho tiempo para su gran salto, en la serie “Party of five” (1995) y la película “Sé lo que hicieron el verano pasado” (1997). “Tuvimos este chiste en el set de ‘Sé lo que hicieron el verano pasado’. Todas las chicas llevaban blusas diminutas, por eso lo llamamos ‘Sé lo que hicieron tus pechos el verano pasado’”, reveló Jennifer.

Impactante cancelación

Una de las razones por las que Hewitt desapareció de los focos es porque estaba agotada. La actriz fue una estrella infantil y trabajó mucho desde joven. Luego de conseguir su papel en “Kids Incorporated” (1989 a 1991), Hewitt realizó al menos un proyecto por año hasta el 2015. En 1998 protagonizó seis películas y programas de televisión, así como su propio video musical. Al respecto, la actriz le dijo a Los Angeles Times que trabajó demasiado de joven por miedo. De hecho, la total concentración en su carrera hizo que nunca fuera a la universidad. “Tenía miedo de perderlo todo”, confesó. Hace tres años estuvo en The Kelly Clarkson Show y afirmó: “Voy a cumplir 42 años en febrero y me molestó por mucho tiempo no saber andar en bicicleta… nunca aprendí”. Mientras tanto, acumulaba premios y nominaciones en los inicios de su carrera. Estaba claro que Hollywood adoraba a Hewitt y parecía que llegaría a lo más alto de su carrera.

Del 2005 al 2010, protagonizó “Almas Perdidas”, una serie que tocó la fibra sensible de la gente. Y aunque Jennifer pensaba que el programa era muy bueno, CBS la canceló, y la actriz dijo a Zap2it que estaba muy sorprendida, “Fue un shock total. Pensé que nuestra siguiente temporada probablemente sería la última, simplemente porque la serie llevaba mucho tiempo al aire. Es difícil idear cosas nuevas que mantengan a la gente intrigada, pero nunca pensé ni en un millón de años que esa sería nuestra última temporada”. El final abrupto del show fue decepcionante para la actriz, incluso añadió: “Dejamos al público un poco colgado, y eso lo odio”.

