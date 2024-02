“Sacó la pistola de su pantalón”: madre latina recibió golpiza de su novio en Texas y todo quedó grabado en VIDEO

Posteado en: Actualidad, Internacionales, USA

Una madre hispana de 19 años recibió una golpiza por parte del novio y padre de sus hijos. La víctima pensó que moriría luego de que el hombre la amenazó con una pistola. Autoridades detuvieron al agresor, pero tras pagar una fiana de $75,000 quedó en libertad.

Por Univision

Litzy Gaxiola, de 19 años, es madre de dos niños pequeños, se encontraba en una habitación de su casa cuando su novio, identificado como Isaías Santos, de 21 años, entró para empujarla y después golpearla en constantes ocasiones; todo quedó grabado en la cámara de la recámara de los menores.

“Mis hijos no deberían de haber visto nada”, Litzy

“Llegó el momento en el que pensé que mis hijos ya no me iban a tener. Mis hijos estuvieron ahí viendo todo y no deberían de haber visto nada de esto”, dijo Litzy a Univision 23.

“No quiero decir dónde estoy por tener miedo de peligro de mi vida”, compartió a Univision 23 vía remota. Y también añadió, “ya me lo ha hecho a mí, y no quiero que se lo haga a alguien más, o sea, no quiero que alguien pase por lo que yo”.

Los actos de violencia doméstica crecen cada día más en cada rincón del país, y es importante que puedan solicitar ayuda en cuanto vean que son víctimas de agresores.

“Sacó la pistola de su pantalón”, Litzy

“Se enojó otra vez y me puso hacia la pared, fue cuando me ahorcó y me estaba dando cachetadas cuando sacó la pistola de su pantalón”, expresó, y con lágrimas en los ojos continuó. “Había una ventana en la cocina y vi las luces de la policía, fue cuando yo supe que por fin iba a estar libre de tenerle miedo”.

