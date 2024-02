Quiénes lideran la disidencia rusa tras la muerte de Alexéi Navalni

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La repentina muerte del antagonista más formidable del presidente ruso Vladimir Putin ha dejado una herida abierta en la oposición política de Rusia.

Alexei Navalny, de 47 años, era el crítico más conocido del Kremlin tanto en Rusia como en el extranjero. Antes de su muerte en una colonia penal el viernes, el cruzado contra la corrupción, organizador de protestas y político con un agudo sentido del humor se convirtió en el sujeto de un documental premiado. Sus canales de YouTube contaban con millones de suscriptores.

Navalny también fue el primer líder de la oposición en Rusia en recibir una larga sentencia de prisión en años recientes. Habría otros, anunciando una represión de la disidencia que se volvió más punitiva con la invasión de Ucrania. En los tres años desde que Navalny perdió su libertad, varios disidentes prominentes fueron encarcelados, mientras que otros huyeron de Rusia bajo presión.

Muchos de ellos, no obstante, persistieron en desafiar a Putin organizando desde el extranjero, impulsando sanciones contra Rusia, apoyando a rusos de ideas afines en el exilio o continuando hablando desde detrás de las rejas.

Estas son algunas de las figuras clave restantes:

El equipo principal de Navalny

Colegas en la Fundación Anti-Corrupción, que Navalny fundó en 2011 para exponer la corrupción política, y sus otros asociados cercanos a menudo tuvieron que trabajar sin él. Incluso antes de que fuera encarcelado en enero de 2021, Navalny estaba sujeto a arrestos regulares y largas estancias en prisión. En 2020, fue envenenado con un agente nervioso, pasó 18 días en coma y se recuperó en Alemania durante semanas. Su período en prisión incluyó más de 300 días en aislamiento, con comunicación posible pero difícil desde una celda de castigo.

Sus asociados más cercanos — el estratega principal Leonid Volkov, la jefa de investigaciones Maria Pevchikh, el director de la fundación Ivan Zhdanov y la portavoz Kira Yarmysh — también enfrentaron una presión y persecución implacables en Rusia. En años recientes, todos dejaron el país y trabajaron desde el extranjero, proporcionando comentarios políticos y las exposiciones de corrupción política característicos de la fundación en YouTube.

Ellos continuaron presionando por la liberación de Navalny de la prisión, organizaron protestas y montaron una campaña para socavar la imagen de Putin en Rusia antes de una elección presidencial que casi seguro ganará el próximo mes.

“Alexei era increíble”, escribió Volkov el domingo en X, anteriormente Twitter. “Era un político natural, muy talentoso, muy eficiente. Y de sí mismo y de todos a su alrededor, exigía una cosa: no tirar la toalla, no rendirse, no desesperarse. … Esto es lo que quiere de nosotros ahora. Su obra de vida debe prevalecer”.

Mikhail Khodorkovsky

Mikhail Khodorkovsky, de 60 años, es un ex magnate convertido en figura de la oposición rusa en el exilio. Khodorkovsky pasó una década en prisión en Rusia por cargos ampliamente vistos como venganza política por desafiar el gobierno de Putin en la década de 2000. Fue liberado en 2013, poco antes de que Rusia albergara los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en el balneario del Mar Negro de Sochi. Un indulto sorpresa de Putin en la víspera de los Juegos Olímpicos fue ampliamente visto como un esfuerzo del Kremlin para mejorar la imagen de Rusia en Occidente.

Khodorkovsky fue llevado a Alemania y más tarde se estableció en Londres. Desde el exilio, lanzó Rusia Abierta, un grupo de oposición que dirigía su propio medio de comunicación, apoyaba a candidatos en varias elecciones, proporcionaba asistencia legal a acusados enfrentando persecuciones políticamente motivadas y tenía una plataforma educativa.

Rusia Abierta y sus activistas enfrentaron una constante presión por parte de las autoridades; algunos fueron procesados en Rusia, y uno de sus líderes, Andrei Pivovarov, actualmente cumple una condena de cuatro años de prisión.

El grupo eventualmente se cerró, pero Khodorkovsky continuó su crítica vocal al Kremlin. Después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia hace dos años esta semana, él y otros críticos prominentes de Putin, incluyendo al legendario jugador de ajedrez Garry Kasparov y el ex legislador Dmitry Gudkov, formaron el Comité Anti-Guerra, una amplia alianza de oposición que se opone a la invasión y busca socavar a Putin.

Vladimir Kara-Murza

Una vez periodista y ahora prominente político de la oposición, Vladimir Kara-Murza, de 42 años, recibió la sentencia individual más larga dictada a un crítico del Kremlin en la Rusia de Putin — 25 años por cargos de traición. Cumple la sentencia en una colonia penal siberiana y ha sido colocado repetidamente en confinamiento solitario.

Kara-Murza fue asociado del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov, otro crítico feroz de Putin que fue asesinado cerca del Kremlin en 2015. Unos años antes de eso, Kara-Murza y Nemtsov presionaron por la aprobación del Acta Magnitsky en EEUU La ley fue una respuesta a la muerte en prisión del abogado ruso Sergei Magnitsky, quien había expuesto un esquema de fraude fiscal. Autorizó a Washington a imponer sanciones a los rusos considerados como violadores de los derechos humanos.

Kara-Murza sobrevivió a lo que él cree que fueron intentos de envenenamiento en 2015 y 2017 pero continuó regresando a Rusia a pesar de las preocupaciones de que podría no ser seguro para él hacerlo. Desde su arresto en abril de 2022, ha continuado hablando contra Putin y la guerra en Ucrania en múltiples columnas de opinión y cartas escritas desde detrás de las rejas. Su esposa, Yevgenia, también ha hecho campaña activamente para asegurar la libertad para él y otros críticos del Kremlin encarcelados.

Ilya Yashin

Ilya Yashin, de 40 años, se negó a dejar Rusia a pesar de la presión sin precedentes aplicada por las autoridades para sofocar la disidencia. Dijo que salir del país socavaría su valor como político.

Yashin, un miembro intransigente de un consejo municipal de Moscú, era un aliado vocal de Navalny. Eventualmente fue arrestado en junio de 2022 y más tarde sentenciado a 8 1/2 años de prisión por “difundir información falsa” sobre el ejército ruso, un delito penal desde marzo de 2022.

La dura sentencia no silenció su aguda crítica al Kremlin. Los asociados de Yashin actualizan regularmente sus páginas de redes sociales con mensajes que él transmite desde la prisión. Su canal de YouTube tiene más de 1.5 millones de suscriptores. En una entrevista en prisión con The Associated Press en septiembre de 2022, Yashin instó a los rusos comunes a ayudar a difundir también la palabra.

“Ha aparecido en la sociedad una demanda por un punto de vista alternativo”, dijo Yashin a la AP en respuestas escritas desde detrás de las rejas.

AP