El VIDEO que muestra cómo habría sido el hundimiento del Titanic y ya tiene más de 24 millones de vistas en X

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El RMS Titanic, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, chocó contra un iceberg y en la madrugada del 15 de abril de 1912 se hundió. Murieron 1496 personas de las 2208 que viajaban. El barco iba desde Southampton (Reino Unido) a Nueva York.

Por: Clarín

La recreación más conocida hasta el momento del hundimiento fue la que ideó James Cameron para su famosa película de 1998. En Titanic, parte de la trama se desarrolla mientras el barco se rompe y pierde para siempre en el agua.

Sin embargo, en las últimas horas se viralizó en X y TikTok un nuevo video que muestra cómo podría haber sido realmente el hundimiento. El clip hace foco en algo que quizás muchos no tuvieron en cuenta a la hora de ver la película: la luz.

El clip, recuperado de “Historyland” (@HistoryIand) en X por la cuenta @gunsnrosesgirl3, da cuenta de que en el momento del hundimiento probablemente nadie veía nada.

The Titanic sank on a moonless night. James Cameron had used special lighting during the movie, which leaves us with a misinterpretation of what it looked like pic.twitter.com/gPlieRnjNj

— Historyland (@HistoryIand) February 17, 2023