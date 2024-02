Mujer furiosa destruye el apartamento de su novio porque no le regaló nada en el Día de San Valentín (VIDEO)

El infierno no tiene furia como la de una mujer despreciada el día de San Valentín.

Un video ahora viral publicado en Reddit muestra a una mujer furiosa vengándose después que no recibir un regalo. El caótico vídeo de 26 segundos, publicado en el subreddit Public Freakout, mostraba a una mujer caminando por un apartamento que estaba totalmente destrozado.

Por Daily Mail

Traducción libre de lapatilla.com

Mientras avanza por el espacio, golpea al ocupante del apartamento, quien se cree que es su novio, mostrando la destrucción que causó. El vídeo también fue publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, el 14 de febrero de 2024.

“Que te jodan”, dice al comienzo del clip, que fue publicado en Reddit con la leyenda: “La chica destroza el apartamento de su novio porque no le regaló nada el Día de San Valentín”.

Mientras tanto, la publicación X decía: Señoras, si él no les regala nada para el Día de San Valentín… deben LLAMAR AL 1800-ESAGIRL. Me especializo en destrozar hogares… ¡ya sea el papá de su bebé, su novio o su hombre! Nosotros… hacemos el trabajo o le devolvemos el dinero garantizado.

El video termina abruptamente mientras camina hacia una puerta abierta.

Cause my friend told me post on twitter so ? Ladies if he don’t get you nothing for Valentine Day?? you need to CALL 1800-THATGIRL I specialize in home wrecking ? whether it’s your babydaddy, boyfriend or her man! We ah get the job done Or Money Back Guaranteed!! pic.twitter.com/H9eXgAQyzN

— thatgirl.jah (@thatgirljahh) February 14, 2024