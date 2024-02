Xavi asegura estar “más motivado” sabiendo que cada vez le queda menos en el cargo de DT del Barça

Posteado en: Actualidad, Deportes

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, sabedor de que cada vez le queda menos en el cargo -su etapa finalizará a final de la presente temporada-, admitió que está “más motivado” para afrontar lo que queda de curso.

El entrenador egarense aseguró en rueda de prensa que no piensa más allá del partido de este domingo contra el Granada y descartó que se esté replanteando su decisión de dejar el banquillo azulgrana el próximo 30 de junio.

“Creo que lo dejé muy claro, no tiene que cambiar nada, estoy centrado en el día a día. La decisión fue acertada, creo que el club necesitaba este cambio de rumbo. No me centro en nada más que en el partido de mañana, no pienso ni en Vigo ni en Nápoles. Lo otro no varía nada, la decisión está clara”, apuntó.

Prometió Xavi tras el partido contra el Alavés, donde Vitor Roque fue expulsado, que no volvería a hablar de los árbitros y lo cumplió en una comparecencia en la que no quiso valorar la decisión de los comités de Competición y de Apelación de no anular la segunda amonestación que vio el brasileño.

Solo se centra Xavi en sumar los tres puntos contra el Granada, si bien reconoció que estará pendiente del Real Madrid-Girona: “Lo que no podemos es fallar como en el partido contra el Villarreal. Estaremos pendientes del partido de hoy y también de lo que haga el Atlético”.

En este sentido, elogió a su próximo rival, el Granada, pese a que ocupa la penúltima posición y está a ocho puntos de la salvación. “Con Alexander Medina en el banquillo han mejorado defensivamente. Imaginamos un partido defensivo, en el que será difícil generar cosas. Son penúltimos, pero han merecido mucho más”.

Y añadió que el empate (2-2) en el partido de la primera vuelta en el Nuevo los Cármenes “es una motivación más” para él y los futbolistas.

EFE