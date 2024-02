Tres derrames de crudo siguen contaminando el Golfete de Coro desde hace casi un mes

Los tres derrames de petróleo que fueron denunciados en la segunda semana de enero por pescadores de la zona y visualizados en imágenes satelitales que publica el profesor y biólogo Eduardo Klein, continúan activos y cumplen casi un mes contaminando el Golfete de Coro, en el estado Falcón.

Por Irene Revilla // Corresponsalía lapatilla.com

Lapatilla.com conoció por pescadores de Punta Cardón, en el municipio Carirubana, que los estudios con especialistas que prometió Pdvsa a mediados de enero para cuantificar los daños en el Golfete de Coro y la Península de Paraguaná por cuatro años de constantes derrames de crudo y gas, no se han iniciado.

“Seguimos a la espera de que vengan y cumplan con su palabra”, dijo un pescador de la zona que prefirió mantenerse en el anonimato.

Al Golfete de Coro lo atraviesan, al menos, siete tuberías que transportan insumos desde Bajo Grande (Zulia) hasta el Complejo Refinador de Paraguaná (CRP).

Se trata de tuberías submarinas que fueron construidas hace 60 y 70 años y que ya cumplieron su vida útil, ya que por más que las reparan, se agrietan en otros tramos, causando daños ambientales incalculables.

Pescadores de Paraguaná, contaron a lapatilla.com que Pdvsa tiene conocimiento de los derrames activos. Incluso, cuando hubo la reunión donde anunciaron el estudio con especialistas, estaban dos derrames activos.

“Ya se les avisó, como es costumbre, hicieron la inspección y se espera que los trabajos inicien en los próximos días para poner grapas en la zona donde se volvió a agrietar la tubería. Ya esas tuberías no sirven por más de que reparen, siempre se abren en otro lado. Ya perdí la cuenta de las grapas que han puesto, esos trabajos duran semanas y aunque logran tapar el bote, no se recoge el petróleo y eso ha causado que nos quedemos prácticamente sin pescado. Ya no hay. Por ejemplo ahorita estamos en temporada de lisa y no hay nada, los pescados no quieren nada con ruido y esas tuberías lo que hacen es alejar lo poco que hay”, dijo.

El Golfete de Coro es un pulmón ambiental donde hay manglares que reciben aves migratorias de otras partes del mundo, que pasan por la zona a alimentarse, descansar y reproducirse.

La contaminación amenaza esta importante zona que, además, es criadero natural de camarones y moluscos.

Aunque la lucha de los pescadores por el saneamiento del Golfete, indemnización y protección de las áreas naturales, se ha hecho durante los últimos cuatro años, todo ha quedado en promesas incumplidas.

Muchos han perdido sus redes y han llenado sus embarcaciones de petróleo, mientras que algunos, como es el caso de los habitantes de Tiguadare, han migrado a otro oficio porque ya no hay especies para pescar.

La ONG Clima 21 en su informe de derrames de petróleo en Venezuela en el segundo semestre del 2023 y que fue publicado en enero de este año, precisó que los derrames petroleros en el país no son un problema de números, sino de omisión del Estado de asumir su responsabilidad ambiental y la protección de los derechos humanos.

En los últimos seis meses de año pasado se registraron 35 derrames de hidrocarburos, lo que sumados con los 44 casos contados en el semestre anterior resulta un total de 79 eventos ocurridos en 2023. Un número muy similar a los 81 documentados en 2022.