El torpe discurso de Biden sobre Israel donde olvidó el nombre de Hamás (VIDEO)

Joe Biden pareció olvidar el nombre del grupo palestino Hamás durante una conferencia de prensa.

Por Mirror

El presidente Biden, de 81 años, estaba dando una conferencia de prensa en la que actualizaba a los periodistas sobre las negociaciones entre Hamás e Israel para liberar a los rehenes.

“Hay algo de movimiento, y no quiero, no quiero, déjame elegir mis palabras, hay algo de movimiento. Ha habido una respuesta de, eh, ha habido una respuesta de la oposición, pero um…’, dijo Biden.

Hay una pausa durante la cual se puede escuchar a un periodista aclarar: “¿Hamás?” fuera de cámara, en referencia al uso que hace Biden de la palabra “oposición”.

“Sí, lo siento. De Hamás”, responde el presidente antes de continuar con la rueda de prensa. Había estado pronunciando el discurso para promover la Ley de Asignaciones Suplementarias de Seguridad Nacional de Emergencia.

Biden stutters again… He made “strange” words about Hamas’ response (witness) forgets the name “Hamas” and describes it as an opposition movement..

Good luck trying to make out what he is saying. pic.twitter.com/ERNOiG7R3i

— stand4justice (@JayZee1948) February 7, 2024