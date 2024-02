Ary Tenorio arremetió contra la ex de Luisito Comunica tras polémicas revelaciones de su relación con el youtuber

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Tras la entrevista de Cynthia Velázquez donde fue revelada la verdad sobre la ruptura con su exnovio Luisito Comunica, su actual novia, Arianny Tenorio rompió el silencio y se defendió del hate que le está lloviendo en sus redes sociales.

Por: Infobae

Ya que la influencer Lenguas de Gato habría dado a pie a que sus seguidores la atacaran y le colocaran la etiqueta de “la amante”, debido a la supuesta infidelidad de Luisito Comunica cometió cuando todavía eran pareja pública.

La modelo venezolana compartió por medio de historias de Instagram que ‘La Chule’ fomentó el odio a su persona por tocar aquel tema, de igual manera dio a conocer la fecha en que ella (Ary) y Luisito se conocieron; lo cual de acuerdo a Tenorio habría sido meses después de que ellos finalizaran su relación.

“Me está lloviendo muchísimo hate otra vez por algo que yo no tengo nada que ver, solo que ahora me están poniendo la etiqueta de ‘la amante’. Y siempre me quedo callada porque la verdad es que a mi estas cosas me parecen muy bajas y no me presto para esto, pero hasta aquí llegó”, aseveró.

“Luis y yo nos conocimos a finales del 2019, nos conocimos, o sea “hola, mucho gusto, soy Ary. Soy Luis”. Que empezamos a salir fue mucho después, y ellos terminaron en junio del 2019. Básicamente lo que te estoy queriendo decir es, lo que no es de tu año, que no te haga daño”.

