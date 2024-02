Biden está “indignado”: venezolanos que dieron brutal golpiza a policías en Times Square se fueron a California

Usando identidades falsas se marcharon en bus a California cuatro de los hispanos liberados sin fianza beneficiados por la reforma penal después de supuestamente golpear a dos agentes uniformados NYPD afuera de un refugio en Times Square, dijeron fuentes policiales a Daily News.

Por El Diario NY

Los cuatro sospechosos fueron ayer a una iglesia católica donde dieron a los funcionarios nombres falsos e inventaron una historia sobre la necesidad de ayuda para irse a California, dijeron las fuentes, avivando el debate sobre su liberación. La policía cree que un total de 12 hombres estuvieron involucrados en el ataque y todavía está buscando a cinco de ellos.

Hasta la Casa Blanca se ha manifestado en esta polémica, aunque sin mencionar que se trata de indocumentados que cruzaron recientemente la frontera sur, situación que ha generado una crisis fiscal en Nueva York por falta de apoyo federal, según el alcalde Eric Adams. Incluso han circulado imágenes de los sospechosos sonriendo y haciendo gestos obscenos a la prensa tras quedar libres.

“La agresión a dos agentes de la policía de Nueva York durante el fin de semana es absolutamente inaceptable. El presidente (Joe Biden) está indignado por estos ataques a las fuerzas del orden. Esperamos que estos oficiales se recuperen rápidamente mientras se investiga este ataque”, declaró la noche del miércoles la vocera Karine Jean-Pierre.

How did we get here?

Asked Chief John Chell, It is because there are no consequences. He stated while on the @Morning_Joe

Watch the video below ?? pic.twitter.com/4oYqCrRGPe

— NYPD Chief of Patrol (@NYPDChiefPatrol) February 2, 2024