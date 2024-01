La promesa de Klopp a hinchas del Liverpool tras anunciar su salida

Posteado en: Deportes, Titulares

Horas después de anunciar que deja el Liverpool a final de temporada, Jürgen Klopp ofreció este viernes una conferencia de prensa en el centro de entrenamiento de los ‘reds’ en la que aseguró que no cambiará de opinión sean cuáles sean los resultados, en la que dijo también que “ya no soy un conejo joven” y en la que hizo una emotiva promesa: “Nunca entrenaré a otro equipo inglés que no sea el Liverpool. Incluso si no tengo nada para comer”. Klopp afirmó que no dirigirá a ningún equipo ni selección la próxima temporada.

Por Mundo Deportivo

Klopp, sobre la reunión con sus jugadores

“Hablé con todos y después con algunos en privado. Su reacción fue top. Los chicos están con buen ánimo. Tenía que decírselo. Estaremos centrados luchando por los títulos. Ahora puedo hacer muy bien mi trabajo”.

“Tenemos un vínculo muy fuerte pero no hicieron preguntas aún porque somos profesionales. Estamos todos centrados en lo que queda de temporada. Podéis ver que los chicos están con un buen estado de ánimo. No hicieron una fiesta cuando se lo dije pero sólo fue un anuncio. Muchos entrenadores huvberan dimitido la pasada temporada pero yo nunca tuve la intención de hacerlo”.

Sobre el motivo de su decisión de irse

“Con toda la responsabilidad que tienes en este trabajo, debes estar a tope. Y lo estoy, pero llevo haciendo esto 24 años. Siempre puse todo lo que tenía. Pero mis recursos no son inacabables y prefiero centrarme en lo que queda de temporada y tomarme un descanso. No somos ya conejos jóvenes y no saltamos tan alto como antes. Son muchas cosas: decisiones sobre los fichajes, seis ruedas de prensa a la semana. Y no tengo nada contra ustedes. Creo que mi decisión es la acertada”.

