¿Kowalski? Descubren en la Antártida cuatro colonias de pingüinos emperador hasta ahora desconocidas

Los científicos del Centro Antártico Británico (BAS, por sus siglas en inglés) han descubierto en el continente blanco, gracias a imágenes por satélite, cuatro colonias de pingüinos emperador previamente desconocidas.

Según el BAS, las cambiantes condiciones del hielo marino en la Antártida han obligado a varias colonias de emperadores – la especie más grande de pingüinos, con una altura de hasta un metro- a trasladarse en busca de hielo marino más estable -conocido como hielo “tierra-fija”- para reproducirse.

Algunas poblaciones de pingüinos conocidas ya se han desplazado entre 30 y 40 kilómetros hacia nuevas zonas de reproducción.

Satellites are the main way we spot emperor penguins ?

Our own @PeterTFretwell pioneered this method and has since found a solid chunk of the 66 known colonies.

We thought one colony had gone after Brunt Ice Shelf calved, but they moved 30km down the road!

? @CopernicusEU pic.twitter.com/yjicLYhTXX

— British Antarctic Survey ? (@BAS_News) January 24, 2024