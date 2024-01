Inyecciones de orina para bajar 11 kilos y récord de audiencia: Elvis Presley y su histórico concierto Vía Satélite

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El 14 de enero a la medianoche, el Rey subió al escenario en Honolulu y, por primera vez, 1.000 millones de personas en todo el mundo (más que los 650 millones que vieron la llegada del hombre a la Luna en directo) pudieron disfrutar en directo de un recital. El duro régimen para estar en forma y por qué no se incluyó a la Argentina entre los países que vieron el espectáculo

En París, el sábado 27 de enero de 1973 concluyeron las negociaciones de paz en Vietnam entre los gobiernos de Washington y Hanoi. Una gran parte de los medios internacionales consideraron el hecho como el acontecimiento histórico más destacado de la década. Sin embargo, a pesar de los acuerdos diplomáticos, los enfrentamientos finalizarían recién el 30 de abril de 1975 con el descalabro del régimen de Saigón. Así como mudos testigos sobreviven las imágenes de gente intentando treparse a los últimos helicópteros norteamericanos que despegaban de la azotea de la embajada en Saigón para escapar del comunismo. En ese mismo 1973, el Primer Ministro de la URSS Leonid Breznev viajaría a los EEUU para profundizar la relación con el presidente Richard Nixon. Llegó con la economía soviética haciendo agua y su tecnología atrasada.

Por Infobae

Para muchos los acuerdos de París no fue el único gran acontecimiento del comienzo de ese 1973. A miles de kilómetros — geográficos y tecnológicos — de Buenos Aires, algunos miles menos de Hanoi y Saigón, el 14 de enero de 1973 a la medianoche (por la diferencia horaria con el Lejano Oriente), Elvis Aaron Presley subió al escenario del Honolulu International Center Arena de Hawai, mientras 1.000 millones de personas lo miraban en directo, vía satélite y en colores. Más público que cuando los astronautas bajaron en la Luna en julio de 1969 y fueron seguidos por 650 millones de televidentes. A través de la señal satelital de Globecam las imágenes llegaron a Australia, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Filipinas, Vietnam del Sur y otros países. Además se siguió en diferido en unos 30 países europeos y en los Estados Unidos fue retransmitido el 4 de abril por NBC. La transmisión en vivo en enero atrajo a 37,8% de los espectadores en Japón, el 91,8% en las Filipinas, el 70% en Hong Kong, y 70-80% de los espectadores en Corea. En los Estados Unidos alcanzo el 51% de la audiencia de televisión. Nunca un artista había llamado la atención del mundo de tal manera. Elvis que se había preparado para la ocasión estuvo en su mejor forma física y mental. Esta es probablemente la cumbre de su estrellato, uno de los grandes momentos de todos los tiempos de su carrera. Fue la primera vez que se utilizó tecnología satelital para transmitir un concierto en vivo alrededor del mundo y la idea fue concebida por el manager de Presley, el “Coronel” Tom Parker, mientras ambos vivían momentáneamente en Palm Springs en 1972. Parker vendió la idea a RCA, propietaria de NBC, y a John Hamlin el vicepresidente de programación nocturna de NBC, residente de Palm Springs, y este le asigno la tarea a Marty Pasetta que acababa de terminar su debut como director en los Premios de la Academia de Hollywood.

Pasetta acababa de terminar su debut como director en los Premios de la Academia de Hollywood cuando Hamlin le ofreció la oportunidad de trabajar con Presley. Pasetta no estaba seguro de querer hacerlo al principio. Hamlin le dijo que viera a Presley en el Long Beach Arena ese noviembre donde Presley hizo una modesta actuación. “Se movía muy poco y cuando regresé a NBC dije: Oigan, muchachos, ¿qué voy a hacer con este tipo? ¿Cuánto dura el programa? ¿90 minutos? No puede bailar tanto. No parece que vaya a moverse y me dijeron: Ese es tu problema.” Tras aceptar el desafío, Pasetta se reunió con Elvis en Long Beach cerca de Los Ángeles. Al primer encuentro El Rey fue acompañado por dos guardaespaldas: “Se sentó derecho frente a mí y sus muchachos a cada lado de él sacaron sus armas y las dejaron sobre la mesa”. Pasetta contó que le dijo a Presley que tenía que perder peso antes del concierto: “Te quiero flaco porque voy a utilizar primeros planos, voy a ir desde tu cuello hasta la parte superior de tu cabeza. Ese será tu atractivo sexual junto con tu voz, y marcará un hito”. Elvis se sacó sus enormes anteojos, dejó ver sus ojos, y “saltó de su silla. Me agarró, me rodeó con sus brazos y me dijo: Eres la primera persona que me habla honestamente. Perderé peso por ti y perdió 20 libras (9,5 kilos) en dos meses”. Así lo hizo y según sus biógrafos no ingeria más de 500 calorías diarias de comida deshidratada y recibía una inyección diaria que incluía orina de mujer embarazada. La película del concierto presentaría a Presley dando un concierto benéfico de una hora en apoyo de la fundación de cáncer Kui Lee en Hawai. Kui Lee fue un compositor hawaiano que había muerto de cáncer cuando aún estaba en la treintena de edad y que había escrito la canción “I’ll Remember You” que Elvis había registrado previamente en Nashville en 1966.

Pasetta intentó brindar un alcance internacional al show poniendo el nombre de Elvis en el set en varios alfabetos y fuentes internacionales. “Quería poner una pista de 3 metros de ancho para que pudiera caminar por el centro” y propuso que el escenario estuviera a 1, 8 metro del suelo. El Coronel siempre pedía el escenario a 3 metros del suelo y tenía guardias en el frente.

No quería que nadie tocara a Presley. Cuando le dije esto a Parker tuvo un ataque de furia y amenazo: “No voy a bajar el escenario. Voy a tener a mis guardias allí y él podrá quedarse allí y cantar, sino no se hace el espectáculo”. Pero Pasetta se impuso y Presley desoyó a su manager cuando le dijo: “El Coronel controla mi negocio. Yo controlo mi creatividad, mi música y mi espectáculo. Él no tiene nada que decir al respecto. Esa es tu regla. Tratarás con Joe Esposito “, un viejo amigo y miembro de la “Mafia de Memphis”.

Para preparar el recital, Elvis Presley llegó el 9 de enero en un vuelo charter con once kilos menos tras una dieta que hizo en Sin City, Las Vegas, acompañado de Linda Thomson (la sucesora de Priscilla Beaulieu), una ex Miss Tennesse que había conocido el 6 de julio de 1972, más los muchachos de la Mafia de Memphis (llamada así porque eran sus íntimos) y sus esposas. También lo acompañaban los integrantes de la sección rítmica James Burton (guitarra líder); John Wilkinson (guitarra rítmica); Glen Hardin (pianista); Ronnie Tutt (batería), Charlie Hodge y Kathy Westmoreland (acordes de voz).

Finalmente, el 14 de enero de 1973 a las 00:30, los compases de Así habló Zaratustra, famosa desde el estreno de “2001: Una odisea del espacio”, iniciaron el concierto. A continuación, mientras sonaba el principio de See See Rider, Elvis entró en escena ataviado con el famoso “American Eagle”, un mono de estilo enterizo al que se podía añadir una capa con la silueta de un águila confeccionada con pedrería y que fue realizado expresamente para la ocasión por Bill Belew, su sastre de confianza desde 1968. El traje “American Eagle” pesaba cerca de 34 kilos y costo 65.000 dólares.

