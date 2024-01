El dantesco hospital venezolano donde los pacientes son víctimas en una trama de anarquía y corrupción

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Dos maletas llenas de equipos de traumatología, nombramientos no autorizados, numerosos expedientes sin procesar, empresas privadas haciendo negocios con los pacientes, el no funcionamiento de varias áreas, personal no calificado en cargos claves, personas ajenas realizando intervenciones pagas, médicos que envían a sus pacientes a pagar en empresas privadas para poder operarlos en los quirófanos del centro médico por excelencia del Instituto de los Seguros Sociales, personal cobrando sin trabajar, ausencia de médicos especialistas: es parte de lo que ha encontrado una junta interventora en el Hospital Tipo III “Doctor Rafael Calles Sierra” de Carirubana, estado Falcón.

Por Infobae

El 30 de octubre 2023 la Caja Regional, por instrucciones de altas autoridades, inició una auditoría que encubrió los graves hechos que estaban ocurriendo en el Hospital Calles Sierra. En la segunda semana de diciembre llegó un equipo a intervenir el hospital, lo que lleva a que una veintena de directivos y personal se vieran obligados a renunciar, en lugar de abrirles investigación.

La reacción de un pequeño grupo que ha venido incurriendo en hechos que exponen la imagen del hospital fue virulenta. Lo primero que el Jefe de Servicio del Departamento de Medicina Interna, doctor José Miguel Velasco Pineda, dijo sobre la comisión interventora, es que “no traía nada por escrito y está causando daño a los pacientes”. La comisión interventora habría encontrado dos maletas con costoso material de traumatología, razón por la que estaría siendo investigado el Jefe del Departamento de Traumatología, doctor Hugo de Jesús Zerpa Contreras, que desde hace tiempo dice en el Hospital Calles Sierra que él presta apoyo al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).

La directora renunciada Mayerling Yanes manifestó, a través de un audio, “yo renuncié y todo mi tren ejecutivo, todos mis médicos renunciaron, porque fueron atropellados por una comisión mamarracha que vino de Caracas, porque ni siquiera fue una auditoría, porque ellos no vinieron a auditar, aquí no vino auditoría, aquí lo que vino fue una directora general de salud con un director de hospitales, con un supuesto síndico que dio una cédula falsa y con un segundo al mando de Recursos Humanos a buscar a trocearse, pero no consiguieron nada, nada de nada. Consiguieron algunas cuestiones administrativas que era de solucionar”.

Agregó la ahora ex directora del hospital que entre lo que encontraron había “unos expedientes que no se cerraron, pero que le competía a Recursos Humanos, pero lo que RRHH tenía conmigo era tres meses. Él se equivocó y pensaba que era asesoría jurídica y resultaba que no, que eso era de RRHH, lo que pasa es que él (refiriéndose a Ernesto Fradiani) tenía otras orientaciones de Ulises Rojas que ya no está en el Seguro y estos vienen con otro pensar”, finaliza hablando con palabras soeces sobre la acción de los interventores ante un programa que implementó la ministra.

