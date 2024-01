Critics Choice Awards 2024: todos los nominados, horarios y dónde verlo este #14Ene

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Este domingo 14 de enero se llevará a cabo la 29° edición de los Critics Choice Awards, la premiación que celebra lo más destacado en la televisión y el cine según el juicio de la Asociación de la Crítica Cinematográfica, conformada por 250 miembros quienes se encargan de elegir a los ganadores.

El evento tendrá como sede el Barker Hangar de Santa Mónica, California; esto a partir de una disputa que hubo entre la Asociación y los trabajadores del Fairmont Century Plaza Hotel de Los Ángeles, lugar donde se llevaron a cabo las dos más recientes ediciones de la terna.

Nuevamente, será la comediante y actriz Chelsea Handler la encargada de dirigir la ceremonia. Chelsea fue anfitriona de la anterior edición de los Critics Choice Awards, y a diferencia de muchas celebridades que prefieren evitar este nombramiento a como dé lugar, la protagonista de ¡Esto es Guerra! confesó a Variety que ha disfrutado mucho este trabajo.

“No pensé que me gustaría presentar una gala de premios, pero cuando me lo pidieron (el año pasado) pensé: ‘No son los Globos, no son los Oscar, hay mucho margen para la diversión y el buen rollo’. Y eso es lo que yo quería aportar: que fuera una celebración y una noche divertida. Me gustó tanto que, cuando me lo propusieron de nuevo, no tuve ninguna duda”.

Cabe mencionar que en esta edición, Barbie es la amplia favorita con 18 nominaciones, convirtiéndose en la cinta candidata a más estatuillas en la historia de la premiación.

A continuación, la lista completa de nominados a los Critics Choice Awards:

Series

Mejor serie dramática

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

Loki

The Morning Show

Star Trek: Strange New Worlds

Succession

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Mejor actor en una serie dramática

Kieran Culkin – Succession

Tom Hiddleston – Loki

Timothy Olyphant – Justified: City Primeval

Pedro Pascal – The Last of Us

Ramón Rodríguez – Will Trent

Jeremy Strong – Succession

Mejor actriz en una serie dramática

Jennifer Aniston – The Morning Show

Aunjanue Ellis – Justified: City Primeval

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

Reese Witherspoon – The Morning Show

