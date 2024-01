El sufrimiento de Dua Lipa en la gala de los Globos de Oro

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Con singular desenfado, la cantante británica compartió un clip de lo que fue un cómico primer recuerdo de su debut en la ceremonia

En un evento donde las estrellas deslumbran con su glamurosa presencia, la estrella británica Dua Lipa se destacó no solo por su nominación y su estilo, sino también por un divertido percance detrás de cámaras que manejó con elegancia. Tras su gran debut en los Globos de Oro, la cantante compartió con sus seguidores en redes sociales un video que sacó a relucir las dificultades que enfrentó al intentar sentarse con su vestido de terciopelo negro en la 81ª entrega de los premios de cine y televisión.

Por Infobae

En el primer recuerdo que compartió en Instagram, la cantante de 28 años no tuvo reparos en dejar ver la lucha que le generó su atuendo cuando las cámaras se apagaban: durante la ceremonia, Lipa se intentaba acomodar lentamente y con esfuerzo en su asiento, pero su ceñido vestido no se lo permitía. La situación, más allá de ser incómoda, provocó sonrisas en la intérprete de Dance The Night, quien acompañó la publicación con un comentario irónico.

“Gracias @goldenglobes por una noche tan hermosa anoche”, subtituló la nominada a Mejor Canción Original. Riéndose de sí misma con visible soltura, añadió en tono bromista: “Lo único que faltaba era una silla reclinable”. Al final del video, la artista pop optó por seguir posando y salir airosa de la situación.

Dua Lipa hizo su debut en los Globos de Oro 2024 el pasado domingo. Para la ocasión, se decantó por un elegante diseño de Alta Costura de Schiaparelli. El vestido de sirena, una creación de Daniel Roseberry, evocaba la histórica colaboración de Elsa Schiaparelli con Salvador Dalí de 1938, y destacaba por sus adornos de huesos dorados bordados con diamante y oro. El estilista Lorenzo Posocco fue el encargado de compartir en Instagram los detalles de este impactante atuendo.

Dua Lipa shares video trying to sit down in her Golden Globes dress. pic.twitter.com/09pKaWQ8R8 — Pop Base (@PopBase) January 9, 2024

El look de la cantante se complementó con accesorios de lujo como un collar dorado de Tiffany & Co y con una elección de maquillaje donde prevaleció un rosa intenso en los labios y uñas rojas que resaltaban su presencia. Su melena permanece de color rojo y optó por llevarla suelta y con sutiles ondas.

Más allá de la anécdota de su vestido, el evento tenía un significado especial para la artista, puesto que competía por el premio a la Mejor Canción Original: el famoso éxito de 2023 Dance the Night, una colaboración junto a Mark Ronson, Andrew Wyatt y Caroline Ailin para la banda sonora de la película Barbie. En la categoría se enfrentó a propuestas fuertes, como la de Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell con el también viral What Was I Made For?, que finalmente se impuso como ganadora ante la creación de Lipa.

La intérprete de New Rules ya había hablado en una entrevista sobre la inspiración disco de Dance the Night, que encontró terreno común con Billie Eilish, de 22 años, al discutir sobre sus respectivas canciones nominadas.

“Greta [la directora] hablaba de lo inspirada que estaba por la música disco”, explicó Lipa. “Pensé en la música disco y en la comunidad que genera, en cómo une a la gente. Siempre fue un género musical que me liberaba cuando las cosas no iban bien en el mundo”.

El pasado noviembre, durante una charla para Andy Cohen Live de SiriusXM, la también modelo ofreció una visión detallada del proceso creativo para la realización de su éxito musical, escrito específicamente para la secuencia de baile de la cinta.

