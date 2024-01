Neymar sería padre por tercera vez a meses del nacimiento de su segunda hija, según medios

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El futbolista, que se recupera de una lesión ligamentaria, viene de ser noticia tras estar presente en la fiesta que se desarrolló en el crucero que llevó su nombre. El equipo de comunicación del jugador desmiente la información

El astro brasileño del fútbol, Neymar Jr., está envuelto en un nuevo rumor ajeno al fútbol que domina los distintos portales de Brasil: advierten que sería padre por tercera vez. El inesperado rumor ha llegado apenas meses después de que celebrara la llegada de su segunda hija, Mavie, en medio de los escándalos por infidelidad. Este nuevo episodio en la vida personal del deportista está acompañado de un entramado de situaciones que incluyen la finalización de su reciente relación y el proceso de recuperación de una lesión.

Por Infobae

El portal de entretenimientos LeoDias, que brindó detalles de la separación de Neymar y Bruna Biancardi en diciembre, difundió que la madre del futuro bebé de Neymar es una modelo brasileña que ya se encontraría en el tercer mes de gestación. Pese a que no se han ofrecido mayores detalles sobre su identidad, la noticia se comenzó a replicar en distintos medios brasileños como Terra, UOL y Ojogo, entre otros.

En un principio, la influencer Jamile Lima se encargó de avivar los rumores al comentar públicamente en una foto de Mavie, la más reciente hija del jugador nacida en octubre de 2023, aludiendo a la llegada de un nuevo miembro a la familia del futbolista. “¡Hermosa bebé! ¡Ya va a tener un hermanito de papá Ney! Sólo habrá un año de diferencia…”, señaló sin proporcionar mayores especificaciones.

Su comentario causó sorpresa en el ambiente mediático, al punto que muchos creyeron que ella era la protagonista de estas inesperadas versiones. Fue por eso que la mujer se pronunció sobre su comentario a través de un video en sus redes sociales: “No estoy embarazada, ni siquiera lo conozco personalmente, no tengo ningún tipo de contacto, nunca lo he visto en persona. Este mensaje que apareció fue un comentario desafortunado de alguien de mi equipo que estaba bromeando… en fin, ya estoy tomando las medidas correspondientes”. En esa línea, el periodista brasileño Leo Dias –que sigue de cerca la vida de Ney fuera de las canchas– se encargó de asegurar que la mujer embarazada es una modelo brasileña de la que no trascendió el nombre.

La vida amorosa de Neymar –que es padre también de Davi Lucca, de 12 años– ha estado bajo el foco de la prensa tras la ruptura con Bruna Biancardi, madre de Mavie, quien a fines de noviembre anunció oficialmente el término de su relación con el jugador. Todos estos temas vinculados a su vida privada se desarrollan mientras el deportista de 31 años se recupera de una sensible lesión de rodilla sufrida en un partido contra Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

De acuerdo con el mismo medio, la modelo involucrada en los nuevos rumores habría acompañado a Neymar Jr. durante el tratamiento de su lesión, momento en el cual habría ocurrido la concepción del bebé. Este dato dejó entrever que la relación entre Neymar y la mujer se habría dado durante un periodo complicado tanto en la esfera personal como profesional del jugador. “Los dos tuvieron un romance pero no esperaron el embarazo. La estrella habría recibido la noticia vía WhatsApp”, aseguró el informe del periodista citado. Por lo pronto, el portal Terra reparó en un detalle más de toda esta nueva novela: su ex pareja, Bruna, habría dejado de seguir a Ney en Instagram tras difundirse las versiones.

Cabe destacar que, a pesar de la cobertura mediática y las distintas fuentes que confirman el embarazo, el equipo de prensa de Neymar ha categorizado la información como falsa, pidiendo que quienes propaguen rumores sean responsabilizados. La empresa en cuestión se expresó a través de un comunicado a la revista CARAS Brasil, en donde declaró: “Esperamos sinceramente que los responsables de difundir información falsa rindan cuentas de sus acciones”, reflejando así el descontento y la posición oficial del entorno del jugador, quien recientemente desembarcó de un lujoso crucero.

Tras el final de sus tres días a bordo de la experiencia en alta mar, el delantero revivió su experiencia y enfrentó las críticas por celebrar en tales circunstancias: “Quién sabía que tendría mi nombre en un crucero. Nunca me imaginé eso y poder disfrutar, sentir el cuidado de mi gente y ver a mi familia divirtiéndose fue realmente diferente”. Para los críticos apuntó, “Desafortunadamente no puede atender a todos en el barco, pero lo hice lo mejor que pude… para los que no fueron mis condolencias”.

