Quiénes son las celebridades que viven con enfermedades graves y se lo contaron al mundo

Algunas estrellas se enfrentan en privado a enfermedades crónicas, pero otras hablan abiertamente de sus problemas de salud con la esperanza de utilizar sus plataformas para concientizar.

Celine Dion

En diciembre del 2022, Celine Dion publicó un video en Instagram en el que revelaba que le habían diagnosticado el síndrome de la persona rígida, o SPS por sus siglas en inglés, lo que la llevó a cancelar finalmente su gira mundial Courage World Tour. La cantante explicó que su enfermedad le provoca espasmos, entre otros síntomas. “Por desgracia, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida cotidiana”, dijo.

El SPS es una enfermedad progresiva, que puede afectar a los músculos de los brazos, las piernas y el torso de una persona, provocando dolorosos espasmos. También afecta a los reflejos, por lo que puede resultar difícil reaccionar ante situaciones peligrosas. Y en su video de Instagram, reveló que la enfermedad también había afectado a sus cuerdas vocales, lo que le dificulta cantar y actuar.

Selma Blair

En octubre del 2018, la actriz Selma Blair reveló en Instagram que le habían diagnosticado esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune en la que el cuerpo se ataca a sí mismo, causando daños en los nervios del cerebro y la médula espinal. Selma escribió, “Soy discapacitada. A veces me caigo. Se me caen las cosas. Me falta la memoria. Y mi lado izquierdo pide indicaciones a un GPS averiado”.

Tras haber tenido síntomas preocupantes durante años, sintió cierto alivio al descubrir la causa de su enfermedad. En declaraciones a CBS Mornings, explicó, “Cuando me diagnosticaron a finales de los 40 y pico, me sorprendí, pero luego pensé, ‘Oh, claro’, y cuando el médico dijo la primera noche, ‘Tuviste esto al menos 25, 30 años, por lo menos’, me alegré. Lo necesitaba”. Desde que reveló su diagnóstico, Selma apareció en la portada de British Vogue con un bastón en la mano, pidiendo más accesibilidad para las personas discapacitadas en el mundo de la moda.

Christy Turlington

La modelo Christy Turlington reveló en diciembre del 2000 que le habían diagnosticado un enfisema en fase inicial a los 31 años. Esta enfermedad daña los alvéolos pulmonares, reduciendo la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Esto puede causar síntomas como fatiga y dificultad para respirar o tos. Christy dejó de fumar a los 26 años; dijo a The Times, “Lo realmente aterrador es que el efecto de mi tabaquismo fue suficiente como para causar daños permanentes. No todos los que fuman morirán por ello, pero hasta la mitad de los fumadores de larga duración lo harán”.

