Rafael Nadal: Hay un alto porcentaje de que ésta sea la última vez que juegue en Australia

Posteado en: Deportes, Titulares

El tenista español Rafael Nadal, que reaparecerá en el torneo de Brisbane casi un año después de su último partido, declaró que “hay un alto porcentaje” de que ésta sea la última vez que juega en Australia si decide poner punto y final a su trayectoria deportiva al final de 2024, algo que no tiene decidido.

El regreso de Rafael Nadal a la competición casi un año después de su último partido, en el Abierto de Australia 2023, donde sufrió una lesión en el psoas de la pierna izquierda, tendrá al austríaco Dominic Thiem como adversario, en la primera ronda del torneo de Brisbane.

Toda la información del conflicto Israel-Palestina en tu buzón ¡Suscríbete!

“El problema de decir que va a ser mi última temporada es que no puedo predecir al cien por cien lo que va a pasar en el futuro. Por eso digo probablemente. Es obvio que hay un alto porcentaje de que ésta vaya a ser mi última vez jugando aquí en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene no me digáis: ‘Dijiste que (ésta va a ser) tu última temporada’, porque no lo dije”, dijo Nadal, en conferencia de prensa en el Brisbane International.

Nadal admitió que “pasó por mucho para volver a una pista de tenis”, por lo que trató de evitar pensar en la retirada todavía.

“No puedo predecir cómo voy a estar en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como disfruté los últimos veinte años. No sé si mi cuerpo me permitirá ser competitivo. Quiero decir, no en el sentido de ganar los eventos más importantes, sino en el sentido que me hace feliz, sentirme competitivo para salir a la pista y sentir que puedo competir contra cualquiera”, comentó.

Muchos tenistas, entre ellos el danés Holger Rune y el británico Andy Murray, han declarado en los últimos días que han visto muy bien a Rada Nadal en el Centro de Tenis de Queensland esta semana.

“Si preguntas a mis compañeros por cómo me siento no vendrán aquí y dirán: ‘Rafa está jugando como un desastre. Siento que lo que dijeron no tiene mucho valor porque, por supuesto, si me preguntas cómo están jugando, diré que están jugando muy bien también. No hablaré cosas negativas de los compañeros”, señaló.

Después de casi un año alejado de las pistas de juego por una lesión de cadera, Nadal se siente optimista en su regreso.

“En un mundo realista, estoy contento de la forma en que estoy entrenando. Por supuesto no tengo las expectativas que solía tener en el pasado, especialmente al principio, porque ha pasado un año y una operación. No es mucho tiempo practicando a un nivel decente. Para mí, es un poco impredecible cómo van a ser las cosas”, manifestó.

“Competir es diferente a entrenar pero en términos de entrenar con los chicos aquí estoy bastante contento porque soy capaz de sentirme competitivo contra los jugadores que he jugado. Eso es mucho para mí, porque hace un mes no sabía si tendría la oportunidad de venir aquí o de sentirme a gusto en los entrenamientos”, apuntó.

“Me siento preparado para competir. Luego, lo que pueda pasar en la competición, no puedo saberlo. No lo sé”, concluyó. EFE