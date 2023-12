El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 28 de diciembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Tus intereses han cambiado y lo que era importante ya no lo es tanto. Estableces nuevas prioridades y te esfuerzas en sacarlas adelante, sin apuros pero convencido de que es lo que te conviene. Y en el amor salen a relucir asuntos no resueltos del pasado, no reacciones ni respondas sin pensar.

Tauro

Si tu plan no funciona, quizá es hora de que lo cambies y si aún así lo intentas una y otra vez probablemente debas cambiar de meta. No te escandalices, quizá sea más fácil de lo que crees. No pienses tanto, no es sano y tampoco te conduce a ningún lado.

Géminis

Hoy debes ser más metódico y organizado. Sueña, pero hazlo en base a lo seguro y rodéate de personas que cubran tus expectativas, solo trata de que sean más realistas. Ni temas equivocarte, porque siempre habrá otra oportunidad.

Cáncer

Sabes lo que quieres y como lo quieres, pero quienes te rodean puede que no estén en tu misma frecuencia. Expon tus puntos de vista con paciencia y ve con calma, llega a acuerdos, quizá un poco más cómodos para los involucrados, pero no desistas de tus ideas.

Leo

Para ser líder debes mantenerte firme y seguro y proyectar confianza en tus decisiones. Si pierdes el control los demás lo notarán y te perderán el respeto. Tampoco reacciones desproporcionadamente ni hables sin pensar. Sino te manejas adecuadamente podría surgir un caos.

Virgo

Hoy podrías verte obligado a actuar en contra de tus deseos y a hacer más de un sacrificio en pro de lograr tus ideales. Ceder no es lo tuyo pero no tienes otra opción, tómalo con calma, todo es pasajero. Puedes probar a ponerte en los zapatos de los demás y ver lo que sucede desde su perspectiva. Lo importante es salir de esto con éxito.

Libra

Das un paso adelante y decides comprar equipos o aparatos tecnológicos que te ayuden a desempeñar mejor tu trabajo. Para aprender a usarlos prueba con algún tutorial de YouTube o algún curso intensivo dictado por un especialista en la materia. No es la época ideal para este tipo de compras, recuerda que Mercurio aún está retrógrado, espera hasta después del 3 de Enero, falta poco. Por otro lado recibirás una sorpresa que te encantará.

Escorpio

Llegas al límite de tu paciencia y es que no entiendes las motivaciones de los demás. No necesitas entenderlos, sólo que hagan lo que tengan o quieran hacer. A partir de hoy suelta lo que no está en tus manos y entiende: lo que hacen los demás no lo puedes controlar.

Sagitario

Ciertas situaciones se salen de tus manos y pierdes el terreno que tanto te había costado conquistar. Explotas con facilidad y te niegas a aceptar que has delegado más de lo que deberías. ¿Para que te mortificas tanto? Relájate, no todo está tan mal como piensas.

Capricornio

Hoy solo te preocupa relajarte y temes descuidar todo lo demás. Estás estresado y no tienes cabeza para ocuparte de otras cosas y sin darte cuenta se crea un problema que pudo haberse evitado. No sobredimensiones lo que sucede.

Acuario

Necesitas hacer una pausa. Hay mucho stress y tendencia a tomar decisiones apresuradas, que puede que no sean las más acertadas. Respira profundo y aléjate por un rato de ruido. Conéctate solo cuando te sientas más tranquilo.

Piscis

Estás más que feliz. Alcanzaste una pequeña meta y estás ansioso por pasar al siguiente nivel. El camino está despejado, pero antes debes ocuparte de resolver asuntos pendientes. El mejor consejo: no lo dejes para después, el día es hoy. Ten presente que entre más pronto comiences, más rápido obtendrás resultados.