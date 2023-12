Versatilidad musical: Con “Chap1”, Bryan Venz busca internacionalizar su carrera artística 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Bryan Venz (@bryanvenz) cierra su 2023 con buenas noticias, y es que el artista venezolano le apuesta a la internacionalización de su carrera estrenando el single “Chap1” desde Madrid, España.

“Este ha sido un buen año para mí y mi equipo, ya que nuestras canciones han tenido más alcance y receptividad en el público que los años anteriores. Tengo la oportunidad de estar aquí en Madrid gracias a mi música y qué mejor regalo que una canción que te de buena vibra”, cuenta el intérprete.

Este nuevo sencillo promocional muestra la versatilidad del artista, pues es una propuesta musical totalmente diferente a su single anterior, “Finde”.

“Me encanta hacer sonidos diferentes y fusionar géneros, aquí nos atrevimos a hacer algo muy particular y distinto a lo que venimos haciendo. ‘Chap1’ es una canción para pasarla bien, rumbear y escucharla donde quieras y cuando quieras, transmite felicidad y ganas de bailar. Yo creo que eso es lo que nos distingue como venezolanos y quería darle ese toque caribeño que me caracteriza”, agrega Bryan.

“Chap1”, escrito por el propio intérprete junto a Okaa y producido por Nice Kid, cuenta con un material audiovisual dirigido por Jaen y filmado entre Caracas y Madrid. “Es el primer videoclip que grabo fuera de mi país con tomas en Venezuela y España. Es algo muy street lleno de momentos personales mientras conozco esta bella ciudad”.

Ahora, Bryan Venz abre paso a la internacionalización de su carrera musical no solo con este nuevo sencillo promocional, sino con presentaciones que ya ha tenido en la madre patria. “Sinceramente, no me queda más que decir gracias de corazón por el cariño y el buen trato que me han dado aquí, ha sido increíble el apoyo hacia un artista nuevo, y ver cómo se disfrutan mis temas como si fuera un artista de aquí, es algo que me llevo conmigo”.

Para conocer más del artista y sus proyectos, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @bryanvenz.