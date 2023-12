Joe y Jill Biden pasarán la Navidad en la residencia presidencial de Camp David

Posteado en: Internacionales, Titulares, USA

El presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill Biden pasarán Nochebuena y Navidad en la residencia presidencial Camp David, a las afueras de Washington, por tercer año consecutivo.

Por El Diario NY

La pareja presidencial sale este sábado de la capital estadounidense hacia la residencia de descanso que construyó el presidente Franklin Delano Roosevelt en Maryland en 1942.

La pareja presidencial regresará a la Casa Blanca el martes para partir el miércoles hacia Santa Cruz, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde recibirán el Año Nuevo, señaló la agencia de noticias EFE.

El viernes, los Biden participaron en la tradicional visita navideña en el Hospital Infantil de Washington. Allí, la primera dama leyó un cuento a los niños que fueron ingresados a ese centro médico.

Mariah Carey fue recibida en la Casa Blanca en días recientes por el mandatario demócrata. El propio Joe Biden contó en sus redes sociales que juntos escucharon la exitosa y viral canción navideña All I want for Christmas is you, de la cantante estadounidense.

A finales de noviembre, la primera dama Jill Biden inauguró la decoración de la Casa Blanca para las Navidades. La adornaron con 77 abetos y más de 83,000 luces.

Una reseña publicada por la agencia de noticias Efe detalló que en el edificio hay desde campanas hasta animales de cartón, además de nieve artificial y una réplica de jengibre de la misma Casa Blanca.

