Detienen a un hombre por robar una obra de Banksy en un barrio de Londres

Un hombre ha sido detenido por robar una obra de Bansky, que consistía en una señal de stop roja con tres drones militares en ella, en un barrio de Londres.

El robo se produjo el pasado viernes una hora después de que la obra fuera inaugurada en el barrio de Peckham, en el sureste de Londres, y una vez el artista confirmó su autoría a través de sus redes sociales.

Los vídeos de los ciudadanos, que se viralizaron en redes sociales, ayudaron a la identificación del ladrón. En la grabación se ve a un individuo que se encarama hasta la señal de tráfico, con ayuda de otro hombre que sujeta una bicicleta y posteriormente recoge las tenazas, mientras un grupo de personas lo presencian asombrados.

La policía, que ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido, confirmó que detuvo a un hombre y que lo mantiene bajo custodia después de que el Ayuntamiento de Southwark denunciara el robo.

