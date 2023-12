Jennifer López reveló por qué ella y Ben Affleck sufren “estrés postraumático” desde su primera relación

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Previo al lanzamiento en 2024 de su nueva película “This Is Me… Now” que documentará su romance, la cantante de origen boricua compartió íntimos detalles sobre los estragos que los siguen persiguiendo

A lo largo de las décadas, muchas celebridades han evidenciado que la extrema exposición mediática pueden dejar estragos irreversibles en sus vidas personales. Especialmente, si de glamurosas parejas se trata. Esto lo sabe muy bien el fenómeno “Bennifer” desde hace más de dos décadas. Si bien Jennifer López y Ben Affleck se han convertido de nuevo en una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo, pocos saben que, detrás, aún esconden un pesar que la diva del Bronx ha compartido esta semana.

Por Infobae

En una reciente entrevista con Variety, JLo promocionó su nuevo álbum y la película del mismo nombre, “This Is Me … Now”, que justamente documenta su última historia de amor con Ben y su matrimonio en 2022. Sin embargo, aparentemente, esto contrastó con una impactante confesión al respecto: “ambos tenemos estrés postraumático” a raíz del escrutinio mediático durante su primera etapa como pareja en los años 2000.

La cantante fue abierta al referirse a las complicaciones que ambos vivieron en el pasado, y, pese a que esa experiencia desfavorable sigue resonando en su presente, ahora saben cómo manejarlo. “Ahora somos mayores. Somos más sabios. También sabemos lo que es importante, lo que es realmente importante en la vida, y no es tanto lo que piensen los demás. Se trata de ser fiel a lo que eres”, explicó la intérprete de “Jenny From The Block”.

La decisión de documentar su romance no fue fácil, admitió López, pues reveló que no todos en su entorno apoyaban la idea. Pero ella no se dejó guiar por el exterior, sino por su voz interna. “Como artistas, tenemos que seguir a nuestro corazón y esta soy yo siguiendo a mi corazón y haciendo algo que tal vez todo el mundo no pensaba que era la mejor idea, pero tenía que hacerlo”, agregó en su conversación con Variety.

Sobre la naturaleza de la película a estrenarse en 2024, que aún no se sabe si se tratará de un largometraje guionizado o un documental, JLo dejó intrigantes detalles y la calificó de “experiencia musical. Porque hay música, puedes verla, puedes oírla y luego tendrás que vivirla”. Con emoción López instó al público a no perdérsela: “Tienes que verla y tendrás que vivirla para entenderla”.

Sin duda, lo que sí está claro es la naturaleza irremediablemente romántica de la diva del Bronx. Un reciente teaser de la próxima película incluía un clip de López diciendo: “Cuando era pequeña, cuando alguien me preguntaba qué quería ser de mayor, mi respuesta siempre era… enamorada”.

