Descripción del Ocaso de Albito Andrade (V): “1×10” por David Mendoza

¿Y si en el 1×5 hubiera puesto a Henry Ramos Allup, Ratty, Enrique Capriles Radonsky, Jorge Rodríguez y a Nicolasito? Me hubiera sido más fácil que los que tuve que mencionar y hubieran votado. Hubiera dejado locos a esos bolsas del jala mecateo y la habladera de pendejadas. ¿Y tú conoces a esos carajos? Más de uno me hubiera increpado.

Es muy fuerte, muy difícil escapar del ciclón de presiones que desata la cúpula de la extinta marea roja, que no aumenta ni con la luna llena, plena, absoluta, gorda y clara. Al menos la chama encargada de recibir las listas en el ministerio resuelve, y busca en la base de datos del Consejo Nacional Electoral cualquier número de cédula para ayudarlo a uno a completar la bendita lista. Y se le ocurre a nuestro Albito: de repente Henry Ramos estaba en la lista del 1×5 de Bernabé o de Juan Barreto ¡Quién sabe! Lo cierto es que salí de ese calamar con pelos, completo y sin arrugas. Y de pasapalo ¿Cómo será el 1×5 de Nicolasito? Puro pez “goldo” ¿A quién le habrá tocado Tarek El Aissami? ¿Habrá votado? Hay quienes nos lo preguntamos. De seguro está entre los 10,5 millones de votantes. Por eso no lo encuentran: una aguja en un pajar.

Y continúa Alberto su meditación, sentado sobre su trono de rey marca “Vencerámica”, frío y liso, pero absolutamente liberador de la tensión cuando el cuerpo lo amerita. Es la piedra sobre la cual descansa sus posaderas “El pensador”, su trono; el mío fue un chinchorro atravesado en la sala sobre el cual navegué mares y goberné mis mundos indescifrables; ahora, comparte marca con el de nuestro héroe empoltronado en el baño. Muchos somos y vale la pena aclararlo, los que compartimos asiento de nuestra realeza… Y las caras de los tipos eran de ultratumba, continúa ¿Y por qué se lanzaron ese tiro en la pata? casi nadie votó, más allá de algunos pocos empleados públicos, que estamos más obligados que un preso. Dígame que los “privados de libertad” en esta Venezuela que “ahora es de todos” incluyendo a los guyaneses, los cubanos, los rusos, los iraníes, entre otros, tienen la libertad de organizar conciertos millonarios donde asisten hasta las autoridades gubernamentales. Continuó ¡Pero por Dios, 10, 5 millones, qué cuadradas las de Amor oso! ¡Ese sí es un rolo de 1×5 o de 1×10!

¡Mi cielo apúrate que llevas mucho tiempo ahí! ¿Estás enfermo? ¿Te cayó mal la cena? Cuando nuestro protagonista principal salió del Salón del Rey, su Reina lo ocupó presurosa y con un sonoro portazo selló su juramento sagrado de juntos por siempre en las buenas, en las malas, o con un solo baño.

Ya en el sofá de la sala, donde comparte mando con “lafilo”, Albito ocioso y majadero como cualquier dirigente psuvista, continúa su retahíla: …y a los de Desorden Público los sacaron del aire en VTV por cantar “Políticos Paralíticos”, y se carcajeaba solo, imaginando en sillas de rueda a varios de los dirigentes del alto gobierno, aterrados, aventando con las manos las ruedas mientras una turba de gente los persigue dándoles alcance. Y es que si no fuera tan delicado el asunto del Esequibo, la cosa rayaría en lo ridículo. Y se pregunta hipotéticamente, si se recuperara el Esequibo ¿Sería de todos los venezolanos o sería rojo, rojiiiito? Por qué en lugar de un estado, no se crea una Oficina para la recuperación y el desarrollo de la zona en reclamación? ¿Cuando afirman en su eslogan que “el Esequibo es nuestro”, se refieren a que es de ellos como el resto del país? ¿Y para qué preguntar en referéndum si deben o no cumplir sus funciones de resguardo de la soberanía? Se la pasan afirmando que defienden la soberanía de Venezuela y la verdad, nunca fue este país menos soberano que bajo su suela. Guyana abusa abiertamente y de seguro no les quiere pagar la coima, afirma en voz alta nuestro crepuscular personaje en una afirmación para nada temeraria.

“La banda está borracha virgencita, borracha de a perinola” le dice al afiche de la Virgen de la Coromoto, que parece más brilloso, más sagrado, más protector, más milagroso. La Virgen lo mira desde el afiche, así como mira el futuro de este país, cada vez más cercano y concreto. Sale La Reina del Salón del Rey ¡Te gastaste todo el papel! Amada mía, mi primera comandanta, el papel higiénico es un invento burgués, yanquis go home, oligarcas temblad, muera el papel toilette! Lo que hice fue mostrar con hechos lo que se debe hacer con el capitalismo y su tecnología, a lo que ambos soltaron la carcajada ¿Te imaginas Miraflores sin papel toilette con toda la… que se produce ahí? ¿O las oficinas de los ministros de este gobierno? Y ahora que MaCo los tiene locos y asustados, algunos incluso están a punto de perder el control de sus esfínteres. Y por muy fina, cara o de marca que sea la ropita que ahora ostentan, o la loneta de los pantalones, no detendrá el nuevo color de los ríos por los que actualmente navegan.

Estas escatológico Albito, ya no me da risa. Amada mía, mi arpía, mi francotiradora verbal, te cambio el tema y su ambientación: ¿Qué vamos a cenar? Frijoles con sardinas de lata y una arepa, porque ayer repartieron las bolsas Clap en el Ministerio. Por cierto, venían con un volantico adentro que rezaba “El Esequibo es Nuestro”. No entendí bien si me estaban notificando su propiedad sobre mis derechos como venezolana sobre El Esequibo a cambio de la bolsita de arroz con pasta ¿Viste que hay periodistas que afirman que el Esequibo es de Guyana porque la reclamación histórica de Venezuela se basa en las fronteras de la Capitanía General? Incluso, afirman en tono cínico, que bajo ese enfoque España podría reclamar su propiedad sobre las colonias. Mi amada doncella en apuros youtubescos, hay muchas debilidades en tan necio argumento, y te menciono una querida libélula, mi mapanare en celo: ¿Existe una reclamación por parte del Reino de España exigiendo la propiedad de las antiguas colonias? No. Luego, no es lo mismo. Y eso, sin contar que estos territorios se ganaron su independencia en guerra, es como reclamar que volviéramos a ser esclavos. Creo que esos periodistas que afirman con ligereza, sobre un tema complejo y delicado, no resuelto en dos siglos, deberían ser más responsables.

¿Y qué me dices de Milei? Mi querida enjambre de avispas, los pobres argentinos debían elegir entre el chingo y el sin nariz. Al menos el sin nariz viene a equilibrar el gasto público y por ende la inflación y el rezago cambiario. Si lo logra sin que se dispare la violencia social, ya es bastante. Por eso creo, que debe aprovechar su margen de popularidad del primer año; luego será tarde. Con respecto a la señal de costumbre que marcara la marcha de la otrora Gran Emperatriz Cristina Primera al salón para la toma de posesión, un consolador. También espero que no estemos en presencia de otro estrafalario pichón de dictador, ahora de derecha. De todos modos, no se va a prestar para salticos de colchón y guerra de almohadas, en las pijamadas organizadas por el gobierno venezolano.

¿Por qué me estás hablando así con ese tono profesoral extra cátedra, con halo de superioridad intelectual y moral? Me estás ofendiendo, estás rayando en el delito de violencia contra la mujer. Estoy que presento la denuncia a TWS.

Tienes razón mi muñequita con cabellera de petróleo. Es que estoy practicando para cuando me den el derecho de palabra en el Consejo Comunal, todas esas señoras están con las caderas y las rodillas rotas de tanta rodilla en tierra que han mantenido, no una sino ambas, y para nada. Ellas son las que controlan la jugada en los Consejos Comunales, y están súper molestas con Maduro, Chávez y demás contubernianos. Ahora quieren que nos organicemos para apoyar a MaCo camino a las presidenciales. ¿Me escucho bien, te gusta mi tono? Es chocante; no te van a dejar terminar ni la primera frase ¿Y llevas una propuesta? ¡Sí, el 1×10 para vencer a “la casta” madurista y corrupta! Yo también voy Albito, aunque me amonesten en el Ministerio ¡Esa es mi gata parda!

