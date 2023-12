Piratas acordaron cambio con los Reales por el venezolano Edward Olivares

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Los Piratas de Pittsburgh acordaron este viernes un cambio con los Reales de Kansas City, para hacerse con los servicios del jardinero venezolano Edward Olivares.

De acuerdo a un reporte de la periodista Anne Rogers de MLB.com en su cuenta de X, los bucaneros enviaron prospecto Deivis Nadal, que puede jugar en el infielder a Kansas.

The Royals are trading outfielder Edward Olivares to the Pirates, source tells https://t.co/Ivs9s9Fg0t . Opens the 40-man spot for Stratton.

Olivares, de 27 años, viene de tener la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas, al dejar un promedio de .263 con 23 dobles, pegó 12 jonrones, remolcó 36 carreras, anotó 47 y se robó 11 bases en 107 juegos.

En lo que va de la campaña en la Lvbp, ha sido uno de los mejores peloteros de los Bravos de Margarita, al conseguir un average de .357 con 30 hits y 13 impulsadas en 21 encuentros hasta la fecha.

Los Reales hicieron el cambio para abrir un espacio en el roster al relevista Chris Strattton, quien firmó un contrato de un año con una opción de jugador para 2025.

The #Royals have officially signed reliever Chris Stratton to a one-year contract with a player option in 2025. The team says a corresponding move "will be announced soon."

— Anne Rogers (@anne__rogers) December 15, 2023