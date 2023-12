UE decide abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia

Charles Michel anunció que la Unión Europea acordó iniciar procesos de negociación con Ucrania y Moldavia para sumarse al bloque, otorgando a Georgia la condición de país aspirante.

El presidente del Consejo Europeo señaló en redes sociales que la decisión otorga esperanza a los países y al continente.

Volodimir Zelenski celebró la victoria ucraniana en su objetivo de integrarse a Europa.

A pesar de que Viktor Orban afirmó que Hungría se oponía a discutir adhesiones por no estar cumplidas las condiciones, la UE logró aprobar los procesos pese a esta oposición interna.

Con Bosnia-Herzegovina por ahora solo comenzarán pláticas de adhesión cuando alcance los criterios requeridos.

De esta forma, el bloque logró avanzar en los procesos de ampliación a pesar de las reservas magiares.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023