Joe Manganiello tiene una nueva relación con esta actriz cinco meses después de su divorcio con Sofía Vergara

Casi seis meses después de haber hecho pública su separación de Sofía Vergara, Joe Manganiello, de 46 años, ha rehecho su vida. Mientras que muchos titulares han rodeado a su exmujer, de 51 años, después de ser fotografiada en alguna que otra ocasión al lado del cirujano ortopédico Justin Saliman, el intérprete de True Blood, La liga de la justicia o Magic Mike ha hecho oficial su relación con la también actriz y presentadora Caitlin O’Connor. Ha sido este sábado 9 de diciembre cuando la pareja ha aparecido de la mano en Nueva York y ha posado en la alfombra roja de la gala de la Fundación por los Niños Armenios (COAF, por sus siglas en inglés). Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones respecto de lo que está sucediendo en sus vidas, su actitud y gestos durante la sesión fotográfica han dejado claro que la pareja mantiene una relación sentimental.

La noticia no ha pillado por sorpresa, aunque quizá sí lo rápido que el actor lo ha hecho oficial en un evento público. La pareja ya había sido fotografiada por los paparazzi en varias ocasiones. Muchas revistas daban por hecho que los actores mantenían una relación, pero ninguno de los dos la había oficializado. La última captura de ambos fue en Florencia, donde aprovecharon para pasear con ropa cómoda y casual por las calles de la ciudad italiana, compartiendo gestos de complicidad y muestras de cariño. Además, según la revista People, fuentes cercanas a la recién estrenada pareja afirman que oficializaron realmente su relación sentimental el pasado mes de septiembre —poco más de un mes después de que Manganiello y Vergara anunciaran su ruptura tras siete años de matrimonio—, cuando se empezaron a desatar los rumores entre los casi tres millones de seguidores que el actor acumula en sus redes sociales.

Caitlin O’Connor no es especialmente conocida fuera de Estados Unidos. Es actriz y presentadora, tiene 33 años y ha trabajado como imagen publicitaria de diversas marcas, como Budweiser, Black Crown o Pepsi. Ha ejercido, además, como presentadora de Fox News. Su papel más conocido en el mundo de la interpretación fue una aparición en la comedia de televisión Dos hombres y medio. En 2013, fue incluida entre las 10 mujeres más atractivas del mundo en una lista elaborada por la revista Maxim, y en sus redes sociales acumula más de 610.000 seguidores. Por su parte, Joe Manganiello se encuentra actualmente preparando una película en la Costa Este junto a Susan Sarandon, a cuyo rodaje le visitó su exmujer Sofía Vergara en junio, en la que fue la última vez que se les vio a ambos en público.

Fue a finales del pasado mes de julio cuando el protagonista de True Blood presentaba oficialmente el divorcio a Sofía Vergara ante los tribunales de Los Ángeles por “diferencias irreconciliables”, tal como Page Six publicó entonces. La separación supuso una enorme sorpresa entre los seguidores de ambos, pues después de siete años de matrimonio no habían protagonizado ningún escándalo o titular que acreditase la ruptura. En el escueto comunicado en el que la pareja anunciaba su ruptura no hicieron públicos los motivos que les llevaron a poner fin a su relación, algo que sí hicieron fuentes cercanas por ellos. Según la revista !Hola!, el matrimonio fue distanciándose con el tiempo, y a pesar de sus intentos por superar sus diferencias no lo lograron. “Se aman y se respetan, pero una vez que esa pasión inicial va muriendo y otras áreas se interponen, entonces las pequeñas diferencias se agrandan”, confirmaba entonces una fuente cercana a la expareja a Page Six.