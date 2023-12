El secreto de “All I Want for Christmas Is You”: lo que no sabías sobre el hit de Navidad de Mariah Carey

Posteado en: Entretenimiento, Titulares, USA

Una de las canciones que más suena en época de Navidad es “All I Want for Christmas Is You (Todo lo que quiero para Navidad eres tú)”, de Mariah Carey. A uno le basta con dos o tres segundos (quizás menos) para reconocerla.

Por Clarín

Desde 1994, todos los comienzos de diciembre el tema va posicionándose lentamente en los puestos más altos de las listas internacionales hasta llegar, casi siempre, a los primeros lugares.

Durante cuatro años seguidos, “All I Want for Christmas Is You” fue número 1 en la lista Hot 100 de Billboard que mide las canciones más populares de cada semana por reproducción al aire, ventas y transmisión.

¿A qué se debe este fenómeno? Repasemos algunas cosas que quizás no sabías sobre el tema y explican su éxito perpetuo en Occidente.

La avalan los especialistas

La industria musical está rendida a los pies del villancico. Pongamos el ejemplo del compositor y productor David Foster, quien dijo a AP que la canción “ya forma parte de la historia”.

“Está integrado en la Navidad. Cuando piensas en la Navidad ahora mismo, piensas en esa canción”, agregó el ganador de 16 premios Grammy.

La revista Billboard, además, la colocó en su lista de Mejores canciones navideñas de todos los tiempos detrás de temas de Bing Crosby y Nat King Cole, por ejemplo.

