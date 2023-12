El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 11 de diciembre de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Es probable que tus planes no avancen tan rápido como esperabas, pero en realidad si se están moviendo. Ve paso a paso, poco a poco, nada ganas con preocuparte o desesperarte. Tendrás las herramientas para lograrlo, pero debes buscarlas, porque en este momento no están a la mano, pero no te preocupes, que el que busca, encuentra.

Tauro

Tus elecciones son más acertadas que de costumbre. Estás en una etapa en que piensas aún más tus decisiones antes de ejecutarlas, prevé los pro y los contras y actúas solo si estás seguro. Es como un reto personal y estás más que dispuesto a salir adelante y para estas consciente de que no puedes volver a actuar como lo has hecho en el pasado.

Géminis

Puede que hoy no alcances la meta prevista y te sientas un poco frustrado, pero no decaigas, puedes tener retrasos, cometer errores y hasta hacer una pausa. Solo necesitas relajarte y definir cuál será el siguiente paso a dar para que esta vez si llegues a tu objetivo.

Cáncer

Podrías verte envuelto en chismes y malos entendidos. No te fíes de nadie más allá de ti mismo. No des por supuesta la solución del conflicto. Espera que se calmen las aguas y encuentra la salida.

Leo

Te sentirás enérgico, lleno de vida, sin embargo no debes descuidarte. Presta especial atención y tu sistema inmune. Visita al médico primario y al odontólogo con regularidad. Invertir en tu imagen también podría resultar altamente satisfactorio.

Virgo

En la vida no existen premios ni castigos, todo es consecuencia de tus decisiones. Ten presente que acciones generan reacciones. Antes de sentirte ofendido por otros reflexiona hasta que punto eres responsable de lo que sucede.

Libra

Logras cierta independencia laboral. Tienes las herramientas que necesitas para cambiar lo que no te gusta y crear las condiciones que necesitas para evolucionar laboral y profesionalmente. Reuniones con personas de poder o superiores podrían generar giros inesperados en tu trabajo.

Escorpio

Gastos repentinos que desequilibran tu economía momentáneamente. Ciertos altibajos causados por descuidos de tu parte. El caos vivido podría conducir a grandes beneficios futuros, todo dependerá de tu capacidad de salir a flote y dar vuelta a tu favor.

Sagitario

Pese a que tus relaciones podrían verse afectada por tus problemas personales el lazo se fortalecerá. Hay apoyo y se dan valor mutuamente. Pese a no haber mucho tiempo para conversar si lo habrá para expresar y demostrar su amor con hechos y acciones.

Capricornio

Estarás más dominante e impositivo que otros días. Es cierto que eres independiente y puedes serlo aún más, sin embargo eso no te da licencia para ser hostil con quienes te rodean. Puede que no sientas que no necesitas a nadie pero debes valorar a tus seres queridos y darles el lugar que se merecen.

Acuario

Tu energía podría estar baja, lenta y hasta pesada. Problemas para concentrarse y descansar. Insomnio, dormir y sentir que no descansas. Estas estresado y permites que tus estados emocionales afecten tu cuerpo. Presta atención a tus dolores, podrían empeorar y convertirse en dolencia más severas.

Piscis

Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Siempre debes confiar en ti y en tus capacidades. Aunque todo parezca oscuro siempre habrá luz al final del túnel.