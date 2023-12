José Gato Briceño: Acuerdos amañados que se veían venir

Posteado en: Opinión

En nuestra realidad, la de Venezuela y los venezolanos dentro y fuera del pais, el desbarajuste en todos los sentidos nos hace perdernos entre tanta trampa, mentira, crisis humanitaria y política pues los criminales que usurparon y malgobiernan en mi patria se especializan en eso, mantenernos distraídos en el sobrevivir diario, confundidos entre tanta noticia engañosa y malintencionada y además sobresaltados en la angustia de no recibir la mínima ayuda u oportunidad de ingresos si no cumplimos sus pedimentos ilegales para mantenerse en el poder. El estado todopoderoso, macrocefálico que todo controla y hace dependientes a la gran mayoría.

En el ámbito político, candente por demás en los últimos 3 meses, el Castrochavismo exacerbó la ya grosera táctica antes mencionada de activar la confusión a toda costa, ya que estaba planteada la realización de las elecciones primarias para el nuevo liderazgo opositor al PSUV y su gobierno de delincuentes.

Como vivimos en ese maremágnum, mi intención pedagógica hacia mis respetados lectores es recopilar y rearmar los rompecabezas de los hechos y acciones de esta pandilla heredera del traidor mayor, hoy felizmente difunto, para desnudarlos y que quienes se confunden o no comprenden como llegamos a donde estamos, puedan visualizar lo acontecido sin perder detalles.

Es necesario no olvidar la cronología de los hechos y recordar que el acuerdo de Barbados se firmó de forma sobrevenida cinco días antes de efectuarse las elecciones primarias, el pasado 22 de octubre. No menos importante es recordar que durante meses el discurso de voceros del régimen amenazaron con prohibir, sabotear dichas elecciones. Al revisar minuciosamente esos acontecimientos, pudimos ver como el gobierno tenía infiltrada a la oposición no llamada alacrán, que resultaron ser los partidos llamados G3, Un Nuevo Tiempo que lidera Manuel Rosales, Primero Justicia (Henrique Capriles) y la Acción Democrática, auto llamada de resistencia (Henry Ramos Allup) al tratar de implosionar las elecciones primarias, ese fue el plan y está ampliamente demostrado, los siguientes hechos lo delatan. Pudimos ver como la vicepresidente de la Comisión Nacional de Primarias, Maria Carolina Uzcategui, un mes antes las elecciones renunció a la comisión, alegando que era imposible la realización de las elecciones, pero un detalle muy importante y demasiado descarado fue que renunció saliendo del despacho del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales y también otra casualidad es que se trata de una persona de la entera confianza de Capriles, sumando minas en el camino hacia las primarias. A los pocos días, ¡que sorpresa! renunció también Capriles, quedando un solo aliado del gobierno compitiendo, el candidato o jornalero de Henry Ramos Allup: Carlos Prósperi, quien en los últimos 15 días antes de las elecciones asumió una sospechosa retórica, guión muy preparado y alevoso, con cuestionamientos a la organización de los comicios e inclusive el último día antes del evento electoral, amagó con renunciar y finalmente no reconoció la transparencia de las elecciones internas ni mucho menos a la ganadora. Dos y dos son cuatro: ¿No es Carlos Prósperi un hombre de confianza de Henry Ramos Allup para haber hecho todo lo que hizo? En su acostumbrada posición ambigua declaró: “Lo que expresó Prósperi es su opinión, no la de AD” , cosa que sólo se la cree él mismo.

Ya todas las encuestas daban como ganadora a Maria Corina Machado pero no se imaginaron que ganarían con tan amplio margen y fueron tan maquiavélicos y traidores esos cogollos de los tres partidos llamados G3, (salvo de responsabilidad a su militancia y a parte de su dirigencia) que paralelamente fueron capaces de hacer un pacto con Maduro antes de las elecciones primarias (Acuerdo de Barbados) y jugar a aplastar a Maria Corina y por ende no importandole la libertad de la patria, sino sus cochinos intereses económicos, que saben que son provenientes del polvo blanco.

Se descubre, se destapa el contenido del acuerdo de Barbados, cuyas cláusulas ” en letras pequeñas” se conocieron después de las elecciones, y es allí en donde estaba la emboscada pues se estableció que los inhabilitados deberían demandar ante la Sala Político Administrativa del TSJ, un recurso contencioso administrativo en contra de la inhabilitaciones establecida por la Contraloria General de la República. Mucho descaro:¿Quién controla el Tribunal Supremo de Justicia? Pero lo más aberrante es lo que cito a continuación: -el solicitante, para que su demanda prospere, debe haber cumplido con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación, recogidos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y además, NO HABER DADO NINGUNA DECLARACIÓN PÚBLICA que pudiera ser apreciada como IRRESPETUOSA en contra de alguna de las instituciones venezolanas-fin de la cita. El anterior contenido es directamente en contra de Maria Corina Machado, o sea, la tenían sin salida y lista para el matadero. Gracias a Dios tiene criterios y principios firmes,buenos asesores y se dió cuenta de que no debe de ir nunca a la guillotina orquestada por los malandros de Maduro y los traidores y arrastrados del G3, que hasta golpes de pecho se dan, afirmando que nunca han sido chavistas, pero son más escorias, coprófagos e indignos que los chavistas.

La mayor evidencia y para rematar su servilismo, en donde se quitaron la careta y le escupieron al pueblo fue con la convocatoria del Referéndum Consultivo sobre el Esequibo, al verlos desfilar sin ninguna vergüenza ni escrúpulos apoyando la nueva pantomima del narcorégimen. El primero fue el arrastrado mayor, gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, seguido casualmente por Henrique Capriles y Henry Ramos Allup, a esas hienas no les importó el mandato que el pueblo venezolano le dió el pasado 22 de octubre a Maria Corina, como la única líder y vocera de la oposición, ni porque María Corina afirmó que la SOBERANÍA SE EJERCE Y NO SE CONSULTA, a sabiendas de que este amor repentino por la defensa del Esequibo no es más que un teatro que les sirve para mucho, apresar nuevos “traidores a la patria” y sus atropellos de siempre.

Además como usualmente lo hacen salieron diciendo que quienes incumplieron los acuerdos de Barbados son la oposición y además Diosdado se dió gusto apresando a la directiva del partido Vente Venezuela y allegados a María Corina, congelando cuentas e inventando delitos, el meón no es capaz de tocarla a ella porque sabe a lo que se expone: saca los dientes y sale corriendo asustado por lo que los gringos y la comunidad internacional puedan hacer. Desde la cárcel del exilio confirmo que el dueño del poder en mi país es un cobarde, como siempre ratifico que esa sarna apestosa representada por Maduro y su pandilla nunca cumplirán ningún acuerdo, ya que su único interés son los dividendos del polvo blanco y por tal razón seguirán luchando con uñas y dientes por mantenerse en el poder a costa del sufrimiento de un país.

Su salida será únicamente por la fuerza, sin contemplaciones, como ellos no las han tenido durante 25 años con 32 millones de venezolanos , no hay perdón para tanto ensañamiento contra un pueblo. Les pido fustigarlos, denunciarlos, no olvidar ni por un segundo cada dolor causado por estas alimañas, yo no ceso, voy sin pausa y con lo único que me queda MI PLUMA Y MI PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

