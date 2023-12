“No me van a callar”, respondió Yon Goicoechea tras orden de captura en su contra

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Yon Goicoechea se pronunció este miércoles tras la orden de captura anunciada por el fiscal chavista, Tarek William Saab por presuntos vínculos con la empresa Ezzon Mobil.

A través de un mensaje en su cuenta de X, mencionó que es la cuarta imputación que Saab hace en su contra por varios temas y a pesar de eso, dijo que no se va a callar.

Asimismo, señaló que Nicolás Maduro quiere usar la disputa con Guyana por el Esequibo, para suspender las elecciones presidenciales del próximo año o alterar dicho proceso.

“Esta es como mi cuarta imputación por temas varios, derivados de la imaginación del ‘Fiscal’. No les tengo miedo y no me van a callar”, comentó.

“El riesgo aquí es que Maduro quiere usar el Esequibo para generar una inestabilidad que le permita suspender las elecciones presidenciales o alterar el proceso. El foco del problema es ese, mantengamos el ojo en la pelota”, agregó.

Goicoechea condenó el ataque contra el partido Vente Venezuela de María Corina Machado. “Meternos a nosotros en esto, estando en el exilio, es un saludo a la bandera. Lo realmente importante es que ya empezaron a atacar el equipo operativo de María Corina Machado. Henry Alveares es una pieza clave y competente dentro de su equipo y por eso lo sacan del medio”, expresó.

También recordó que lo ocurrido con la vencedora de la pasada elección primaria, pasó con Henrique Capriles y Juan Guaidó.

“Lo mismo hicieron con Capriles, destruyéndole el equipo tras las acusaciones de Briquet, Oscar López y otros muy eficientes. Lo mismo pasó con Guaidó, tras la cárcel de Roberto Marrero y los exilios de Vergara y otros, dentro de los que me incluyo”, detalló.

