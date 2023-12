Katherine Vasquez la diseñadora venezolana detrás de grandes marcas

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Katherine Vasquez, es una diseñadora venezolana con 10 años de experiencia en el medio, que ha trabajado para importantes personalidades y marcas como Ángel Sanchez, Constanza Oquendo, Monica Sordo, entre otros. Además, de ser la fundadora y directora de Studio By Grixoa

Vasquez comenzó su carrera en el año 2013, trabajando en Caracas para la marca Constanza Oquendo, durante un año, permitiéndole dar sus primeros pasos en la industria y de la mano de su Directora Creativa, adquiriendo una valiosa experiencia en ventas, marketing y gestión de marca. Además de apoyar en la creación de looks para alfombras rojas, en la gestión de relaciones públicas y cuentas de influencers. También, fue asistente en la planificación del desfile de la colección SS13, supervisando todos los aspectos del evento, incluyendo el casting de modelos, las pruebas y la lista de invitados. Asimismo, desarrolló la creación y ejecución de los trabajos de bordado para la Colección SS13.

En 2014 ganó el SCAD CHALLANGE y logra entrar con la beca académica Honor Scholarship para estudiar en Estados Unidos, permitiéndole ingresar en la prestigiosa Universidad Savannah College of Art and Design graduándose con honores graduada en 2018. En paralelo trabajó en importantes casas de diseño, como Katty Xiomar (Oporto – Portugal), HARPER’S BAZZAR (New York – USA), Industria Superstudios Overseas, Inc (New York – USA) y Angel Sanchez USA (New York, USA & MiamiI, USA). Destacando, su experiencia con el diseñador de modas venezolano Ángel Sanchez, quien ha vestido a celebridades como Sandra Bullock, Meryl Streep, Eva Longoria, Taylor Swift, entre otros. Durante ese tiempo, formó parte del equipo de producción, aprendiendo las técnicas para elaborar patrones de bordados y de producción de Sanchez. Además, de trasladarse a Miami para ayudar con la apertura de su nuevo showroom realizando: la organización, el inventario y la atención al cliente.

Desde el 2018, se ha desempeñado como Directora de Operaciones de la marca Mónica Sordo, encargándose de la coordinación de pedidos de venta nacionales e internacionales. Igualmente, en la gestión del control de calidad y del inventarios, supervisión de ventas de comercio electrónico. También, ha colaborado directamente con la CEO/Directora Creativa en colecciones, proyectos especiales y estrategias generales de la marca.

En el 2022 abrió su propia tienda, un espacio colaborativo llamada Studio By Grixoa, siendo la única tienda en Venezuela enfocada en la sustentabilidad, buscando lo mejor de Latinoamérica mezclado con diseños emergentes y arte contemporáneo. Vasquez crea este lugar con el deseo de realizar un espacio en común entre diseñadores y artistas. Sus curaciones se basan en la estética del diseño, el impacto y la historia que hay detrás de cada uno de ellos, elaborando una comunidad consciente y que comparte las mismas intenciones. Exponiendo marcas como: sordo©, Martin Across, ALEJANDRA DE COSS, Susana Vega, Adriana Castro, Very Feliz, Verdi, De Loreta, Grixoa, Roca Tarpeya, Palomiino, entre otras. En paralelo crea su propia marca de ropa, con el nombre Grixoa centrada en generar una experiencia única para sus compradores, donde cada pieza es atemporal, sin género, atesorando las raíces y reforzando la idea de lo heredado. Además, de ser la directora creativa de la misma, supervisando la realización de todas las colecciones, lanzamientos y activos.

Asimismo, es importante resaltar su apoyo a las nuevas generaciones al formar parte como vocera en charlas de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y como Mentora en el Programa Académico “Moda Incubator Program by Italbank”, de manera remota durante cuatro meses, brindando consultorías a la marca Cyberella Baby, quien logró ser la ganadora del jurado y recibió propuestas de patrocinio.

Katherine Vasquez, forma parte de los venezolanos que enorgullecen al país, por su compromiso con la industria de la moda y que enaltece al talento nacional fuera de nuestras fronteras. Siguela en sus redes sociales como: @katuvasquez @studio_bygrixoa @grixoa

